El futbolista mexicano Hugo Camberos Figueroa, nacido en Autlán de Navarro, Jalisco, se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del Club Deportivo Guadalajara (Chivas).

Ingresó a las fuerzas básicas a los 12 años y rápidamente destacó por su talento ofensivo, debutando profesionalmente con Tapatío en 2024.

Un año después, en 2025, Hugo Camberos debutó con el primer equipo de Chivas en la Liga MX y marcó su primer gol ante Toluca.

Actualmente, Hugo Camberos forma parte de la Selección Mexicana Sub-20.

¿Quién es Hugo Camberos?

Hugo Camberos Figueroa nació en Autlán de Navarro, Jalisco.

Es un futbolista mexicano que se desempeña como extremo derecho, aunque también puede jugar por la banda izquierda.

Ingresó a las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara (Chivas) cuando tenía alrededor de 12 años y destacó rápidamente por su talento ofensivo, lo que le permitió avanzar por las diferentes categorías del club hasta llegar al futbol profesional.

Hugo Camberos (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuántos años tiene Hugo Camberos?

Hugo Camberos nació el 21 de enero de 2007, por lo que actualmente tiene 19 años.

¿Quién es la novia de Hugo Camberos?

Hasta el momento, Hugo Camberos no ha hecho pública una relación sentimental y no existe información ampliamente documentada sobre una novia o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Hugo Camberos?

Al haber nacido el 21 de enero, Hugo Camberos pertenece al signo Acuario.

¿Quiénes son los padres de Hugo Camberos?

Hugo Camberos ha reconocido en distintas entrevistas el apoyo que recibió de su familia durante su formación como futbolista.

Sin embargo, ha preferido mantener la identidad de sus padres fuera del ámbito público y no existen registros ampliamente documentados sobre sus nombres.

¿Qué estudió Hugo Camberos?

No existe información pública sobre estudios universitarios de Hugo Camberos.

Desde muy joven enfocó su formación en el futbol dentro de la cantera de Chivas, donde desarrolló las bases de su carrera profesional.

Hugo Camberos (Fernando Monreal / Mexsport)

¿En qué ha trabajado Hugo Camberos?

Hugo Camberos comenzó su carrera profesional con Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión MX.

Debutó el 10 de enero de 2024, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un partido con el club en esa categoría.

Un año después, el 11 de enero de 2025, debutó con el primer equipo de Chivas en la Liga MX frente a Santos Laguna.

El 15 de febrero de 2025 marcó su primer gol como profesional ante Toluca, confirmando el potencial que había mostrado en las categorías inferiores.

Paralelamente, ha sido convocado por las selecciones juveniles de México y actualmente forma parte del representativo Sub-20.