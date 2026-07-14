El Arsenal Femenil ha fichado a la joven alemana Lisa Baum, de 19 años, procedente del RB Leipzig, en un traspaso récord de 600 mil euros, la venta más cara en la historia de la Frauen-Bundesliga.

Lisa Baum firma contrato por tres años con opción a uno adicional y llega como una de las promesas más destacadas del fútbol europeo.

La entrenadora Renee Slegers confía en que su velocidad y capacidad ofensiva fortalezcan al equipo, que busca recuperar protagonismo en la Women’s Super League.

Lisa Baum llega al Arsenal (@arsenalwfc)

Fichaje récord de Lisa Baum forma parte de las ambiciones del Arsenal

El fichaje de Lisa Baum por parte del Arsenal fue de 600 mil euros (11 millones de pesos), la venta más cara de la Frauen-Bundesliga.

Asimismo, Lisa Baum es la segunda compra histórica que realiza el Arsenal en su división femenina, de ahí la importancia de la llegada de la jugadora.

Por lo mismo se tienen altas expectativas. Baum llega para fortalecer un ataque que ha sufrido bajas sensibles, como la salida de Beth Mead hacia el Manchester City.

La entrenadora Renee Slegers ha subrayado que la joven aportará “intención directa y atletismo” al grupo, confiando en que el entorno del Arsenal le permitirá alcanzar su potencial.

Con su llegada, el Arsenal suma su quinta incorporación en el mercado de verano, con lo que buscan devolver al club a la cima de la Women’s Super League.

Lisa Baum ha sido catalogada como una promesa en el futbol femenil

Lisa Baum ha tenido un ascenso constante en el fútbol alemán, donde se ha desarrollado desde que era una niña; siendo catalogada como una promesa desde entonces.

Inició su carrera profesional en el Hamburger SV, donde fue pieza clave para lograr dos ascensos en tres años, lo cual la puso en la mira de otros equipos.

En el verano de 2025, Lisa Baum se unió al RB Leipzig para debutar en la Frauen-Bundesliga, donde destacó con seis tantos en 23 partidos.

A nivel internacional, es titular indiscutible de Alemania, desde su época en la selección sub-17 germana, hasta ahora en la sub-23.