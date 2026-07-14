Te contamos quién es Karim Adeyemi, el joven futbolista de Alemania.

El delantero Karim Adeyemi apunta a jugar en LaLiga y brillar con el FC Barcelona, uno de los clubes más importantes en España.

¿Quién es Karim Adeyemi?

Karim David Adeyemi es un futbolista alemán que juega como delantero.

En su más reciente temporada 2025-2026 marcó 7 goles con el Borussia Dortmund.

Karim Adeyemi, futbolista de Alemania (@karim_adeyemi / Instagram)

¿Cuántos años tiene Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi tiene 24 años de edad. Nació el 18 de enero 2002 en Múnich, Alemania.

¿Quién es la esposa Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi está casado con la rapera suiza Loredana Zefi. La pareja se conoció en 2023 y contrajeron matrimonio en octubre de 2024.

Karim Adeyemi, futbolista de Alemania (@karim_adeyemi / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi pertenece al signo zodiacal Capricornio.

Karim Adeyemi, futbolista de Alemania (@karim_adeyemi / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi no tiene hijos biológicos, aunque es padrastro de Hana, hija de su pareja Loredana Zefi.

¿Qué estudió Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi no cuenta con estudios universitarios, ya que desde muy joven se dedicó a formarse como futbolista.

Karim Adeyemi, futbolista de Alemania (@karim_adeyemi / Instagram)

¿En qué ha trabajado Karim Adeyemi?

Karim Adeyemi se formó en las divisiones inferiores del TSV Forstenried y la academia del Bayern Múnich en 2010.

Para 2012, sería fichado por el club austriaco Spielvereinigung Unterhaching.

Hacia la temporada 2018-2019 llegó al Red Bull Salzburgo por tres años, aunque lo integrarían al equipo filial Fussballclub Liefering.

Con el Red Bull Salzburgo tuvo su mejor temporada en la 2021-2022, con 19 goles en 29 apariciones.

Eso lo llevó a ser fichado por el Borussia Dortmund, club con el que disputaría la final de la UEFA Champions League en 2024.

Como seleccionado alemán, Karim Adeyemi ha participado en categorías inferiores y también fue parte del Mundial 2022 en Qatar.