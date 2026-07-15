El Santos Laguna presentó oficialmente a sus seis nuevos refuerzos de cara al Torneo Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026, en un evento realizado en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo.

Encabezado por Alejandro Irarragorri, Gonzalo Pineda y el DT Renato Paiva, el club anunció la llegada de Diego González, Eduardo Aguirre, Franco Pardo, Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez y Joshua Mancha, quienes buscarán fortalecer distintas zonas del campo y devolver protagonismo al equipo en la Liga MX.

¿Quiénes son los nuevos refuerzos de Santos Laguna para la Liga MX?

Los futbolistas que se integran al proyecto de Santos son:

Diego González Eduardo Aguirre Franco Pardo Mauricio Cuevas Felipe Sánchez Joshua Mancha

Los seis jugadores llegan con la misión de fortalecer distintas zonas del campo y ayudar al equipo a recuperar protagonismo en el futbol mexicano.

Uno de los movimientos que más expectativa genera es el regreso de Eduardo Aguirre, delantero surgido de la cantera albiverde y que conoce perfectamente la exigencia de la institución.

Por su parte, Franco Pardo y Felipe Sánchez reforzarán la zona defensiva, mientras que Mauricio Cuevas ofrecerá variantes en los costados.

Diego González llega para aportar desequilibrio y creatividad en el frente ofensivo, y Joshua Mancha buscará consolidarse como una de las apuestas jóvenes del proyecto.

Santos se refuerza con 6 jugadores para volver a brillar en la Liga MX. (captura)

¿Qué números utilizarán los nuevos jugadores de Santos?

Durante la presentación de Santos también se revelaron los números que portarán los nuevos integrantes del plantel de la Liga MX.

Diego González utilizará el dorsal 7, Eduardo Aguirre el 19, Franco Pardo el 18, Mauricio Cuevas el 3, Felipe Sánchez el 25 y Joshua Mancha el 15.