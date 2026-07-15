La neerlandesa Renée Josiena Anna Slegers, nacida en Someren, Países Bajos, es la actual entrenadora del Arsenal Women Football Club en la Women’s Super League.

Exmediocampista internacional con la selección femenina de Países Bajos, disputó 55 partidos y anotó 15 goles antes de iniciar su carrera como directora técnica.

Tras dirigir en Suecia y conquistar dos ligas con el FC Rosengård, llegó al Arsenal en 2023 como asistente.

En 2025 fue ratificada como entrenadora principal, consolidando su liderazgo en el fútbol femenino europeo.

¿Quién es Renée Slegers?

Renée Josiena Anna Slegers nació en Someren, Países Bajos.

Es una exfutbolista y entrenadora neerlandesa que actualmente dirige al Arsenal Women Football Club, de la Women’s Super League de Inglaterra.

Como jugadora se desempeñó como mediocampista y fue internacional con la selección femenina de Países Bajos, con la que disputó 55 partidos y marcó 15 goles.

Antes de debutar como profesional pasó por la academia del Arsenal entre 2006 y 2007, experiencia que años después la llevaría de regreso al club, ahora como entrenadora.

Renee Slegers (Arsenal FC)

¿Cuántos años tiene Renée Slegers?

Renée Slegers nació el 5 de febrero de 1989, por lo que actualmente tiene 37 años.

¿Quién es la pareja de Renée Slegers?

Renée Slegers mantiene una relación con la exfutbolista sueca Maja Krantz.

La pareja tiene un hijo y ha compartido algunos aspectos de su vida familiar de forma discreta.

¿Qué signo zodiacal es Renée Slegers?

Al haber nacido el 5 de febrero, Renée Slegers pertenece al signo Acuario.

¿Quiénes son los hijos de Renée Slegers?

Renée Slegers y Maja Krantz tienen dos hijos.

No obstante, la entrenadora ha preferido mantener la identidad y la vida privada de su familia fuera del foco mediático.

¿Qué estudió Renée Slegers?

La información pública sobre estudios universitarios de Renée Slegers es limitada.

Tras retirarse como futbolista debido a una lesión de rodilla, enfocó su formación en la dirección técnica y obtuvo las licencias de entrenadora de la UEFA mientras desarrollaba su carrera en Suecia.

Renée Slegers (Arsenal FC)

¿En qué ha trabajado Renée Slegers?

Como futbolista profesional defendió los colores del Willem II, Djurgårdens IF y Linköping FC, además de representar a la selección de Países Bajos en la Eurocopa Femenina de 2013.

Su carrera como entrenadora comenzó en el IF Limhamn Bunkeflo de Suecia.

Posteriormente dirigió a la selección sub-23 sueca y al FC Rosengård, club con el que conquistó dos títulos consecutivos de la liga sueca.

En 2023 se incorporó al Arsenal como asistente técnica de Jonas Eidevall y, tras la salida del entrenador en octubre de 2024, asumió el cargo de manera interina.

Gracias a una racha invicta de 11 partidos fue ratificada como entrenadora principal en enero de 2025.