La Selección de Francia y Kylian Mbappé cayeron ante España en las semifinales del Mundial 2026, por lo que los memes no perdonaron en redes sociales.

La Selección de Francia cayó 2-0 ante España en un partido muy disputado de principio a fin, firmando así su eliminación en las semifinales y desatando los memes en redes sociales.

Memes por la eliminación de Francia y Mbappé del Mundial 2026. (captura)

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En la red social X (Twitter) han comenzado a circular memes por la dolorosa eliminación de Mbappé y Francia del Mundial 2026 en semifinales.

Mbappé fue el foco de gran parte de las publicaciones debido a su condición de estrella del equipo francés y por las enormes expectativas que existían alrededor de su desempeño en el torneo.

Los memes también incluyeron referencias al dominio español durante el partido y a la manera en que logró neutralizar a una de las ofensivas más temidas del campeonato.

Memes por la eliminación de Francia y Mbappé del Mundial 2026. (captura)

Memes por la eliminación de Francia y Mbappé del Mundial 2026. (captura)

Memes por la eliminación de Francia y Mbappé del Mundial 2026. (captura)

En su segundo Mundial, Mbappé se convirtió en el futbolista en marcar 20 goles en 20 partidos mundialistas, sin embargo, los memes no perdonaron su eliminación.

Incluso algunos hicieron referencia a Messi destacando su nivel por encima de Mbappé pese a ser más joven. Otros mencionaron a su pareja Ester Expósito.

Memes por la eliminación de Francia y Mbappé del Mundial 2026. (captura)