Leon Patrick Bailey Butler es un futbolista profesional jamaicano que se desempeña como extremo y que actualmente juega para el Olympiacos FC de la Superliga de Grecia. El atacante llegó al conjunto griego en septiembre de 2026, después de cinco temporadas con el Aston Villa de la Premier League.

Bailey inició su carrera profesional en Europa y posteriormente se consolidó en algunas de las principales ligas del continente, especialmente durante su etapa con el Bayer Leverkusen en Alemania y el Aston Villa en Inglaterra. También es internacional con la Selección de Jamaica, conocida como los Reggae Boyz.

La noticia más reciente sobre Leon Bailey se dio el 2 de septiembre de 2026, cuando se confirmó su llegada definitiva al Olympiacos después de que el club griego alcanzara un acuerdo con el Aston Villa. El movimiento se concretó en las últimas horas del mercado de fichajes y puso fin a su etapa de cinco años en el futbol inglés.

¿Quién es Leon Bailey?

Leon Bailey es un futbolista jamaicano que juega principalmente como extremo. Se caracteriza por su velocidad, capacidad de desborde y juego ofensivo, cualidades que le permitieron llamar la atención de clubes europeos desde una edad temprana.

El jugador comenzó su formación en Jamaica y posteriormente continuó su desarrollo en Europa. Su primera experiencia profesional fue en Eslovaquia con el AS Trenčín, antes de dar el salto al futbol belga con el KRC Genk.

Fue en Alemania donde Bailey alcanzó mayor reconocimiento internacional. Con el Bayer Leverkusen se convirtió en uno de los extremos jóvenes más destacados de la Bundesliga y sus actuaciones le abrieron las puertas de la Premier League.

En 2021 fichó por el Aston Villa, donde permaneció hasta 2026, con una breve cesión a la AS Roma durante la temporada 2025-2026. Después de cinco años vinculado al club inglés, inició una nueva etapa con el Olympiacos.

¿Qué edad tiene Leon Bailey?

Leon Bailey nació el 9 de agosto de 1997 en Kingston, Jamaica. Al 2 de septiembre de 2026 tiene 29 años.

¿Quién es la esposa de Leon Bailey ?

No existe información pública suficientemente verificada sobre una pareja actual de Leon Bailey. El futbolista mantiene buena parte de su vida personal fuera del ámbito público, por lo que no es posible confirmar una relación sentimental vigente.

¿Qué signo zodiacal es Leon Bailey?

Por haber nacido el 9 de agosto, Leon Bailey es del signo Leo. En la astrología occidental, Leo corresponde a las personas nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto.

¿Cuántos hijos tiene Leon Bailey?

No existe información pública confirmada que permita establecer que Leon Bailey tenga hijos. El futbolista mantiene este aspecto de su vida personal alejado de la atención mediática.

¿Qué estudió Leon Bailey?

La información pública disponible sobre Leon Bailey está centrada principalmente en su formación como futbolista y en su trayectoria profesional.

Su formación futbolística comenzó en Jamaica y continuó posteriormente en Europa, donde pasó por estructuras de desarrollo antes de incorporarse al futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Leon Bailey?

La carrera profesional de Leon Bailey comenzó en Europa y posteriormente pasó por Bélgica, Alemania, Inglaterra e Italia antes de llegar a Grecia.

Con el AS Trenčín de Eslovaquia dio sus primeros pasos como futbolista profesional. Posteriormente fichó por el KRC Genk, club de Bélgica con el que consiguió la Copa de Bélgica en 2016.

El extremo ha superado los 40 partidos internacionales y suma al menos siete goles con Jamaica, consolidándose como uno de los futbolistas más reconocidos de la generación actual del equipo nacional.