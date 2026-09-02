Toluca vs León disputan una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de La Fiera.

Toluca vs León: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs León es victoria 2-1 de La Fiera en la semifinal de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 2-1 León

Toluca vs León: Posibles alineaciones de la semifinal de la Leagues Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs León en la fase semifinal de la Leagues Cup 2026.

Toluca

  • Portero: Hugo González
  • Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Pável Pérez
  • Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price
Toluca derrota a Austin FC y clasifica a las semifinales de la Leagues Cup 2026.
Toluca derrotó al Austin FC y clasificó a las semifinales de la Leagues Cup 2026. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

León

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Iván Moreno, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro y Salvador Reyes
  • Mediocampistas: José Rodríguez, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán
  • Delanteros: Emilio Rodríguez, Ismael Díaz y Díber Cambindo

Hora y canal del partido Toluca vs León por el pase a la final de la Leagues Cup 2026

Toluca vs León juegan en la semifinal de la Leagues Cup 2026: miércoles 2 de septiembre, 19:00 horas, transmisión por Imagen TV y Apple TV.

  • Partido: Toluca vs León
  • Fase: Semifinal
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Shell Energy Stadium
  • Transmisión: Imagen TV y Apple TV