Toluca vs León disputan una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de La Fiera.

Toluca vs León: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Toluca vs León es victoria 2-1 de La Fiera en la semifinal de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: Toluca 2-1 León

Toluca vs León: Posibles alineaciones de la semifinal de la Leagues Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs León en la fase semifinal de la Leagues Cup 2026.

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Pável Pérez

Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price

Toluca derrotó al Austin FC y clasificó a las semifinales de la Leagues Cup 2026. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

León

Portero: Óscar García

Defensas: Iván Moreno, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro y Salvador Reyes

Mediocampistas: José Rodríguez, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán

Delanteros: Emilio Rodríguez, Ismael Díaz y Díber Cambindo

Hora y canal del partido Toluca vs León por el pase a la final de la Leagues Cup 2026

Toluca vs León juegan en la semifinal de la Leagues Cup 2026: miércoles 2 de septiembre, 19:00 horas, transmisión por Imagen TV y Apple TV.