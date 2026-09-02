Toluca vs León disputan una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de La Fiera.
Toluca vs León: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Toluca vs León es victoria 2-1 de La Fiera en la semifinal de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: Toluca 2-1 León
Toluca vs León: Posibles alineaciones de la semifinal de la Leagues Cup 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Toluca vs León en la fase semifinal de la Leagues Cup 2026.
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Pável Pérez
- Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Iván Moreno, Valentín Gauthier, Stiven Barreiro y Salvador Reyes
- Mediocampistas: José Rodríguez, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán
- Delanteros: Emilio Rodríguez, Ismael Díaz y Díber Cambindo
Hora y canal del partido Toluca vs León por el pase a la final de la Leagues Cup 2026
Toluca vs León juegan en la semifinal de la Leagues Cup 2026: miércoles 2 de septiembre, 19:00 horas, transmisión por Imagen TV y Apple TV.
- Partido: Toluca vs León
- Fase: Semifinal
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Shell Energy Stadium
- Transmisión: Imagen TV y Apple TV