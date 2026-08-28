Xabier Mancisidor Macazaga es un exfutbolista español y especialista en entrenamiento de porteros, reconocido por su trayectoria en clubes como Real Sociedad, Real Madrid, Málaga y Manchester City.

El 28 de agosto de 2026, la Federación Mexicana de Futbol confirmó su incorporación al cuerpo técnico de Rafael Márquez en la Selección Mexicana, donde estará a cargo de la preparación de los guardametas rumbo al ciclo mundialista de 2030. Su llegada al Tricolor se produce después de una etapa de 13 años con el Manchester City.

¿Quién es Xabier Mancisidor?

Xabier Mancisidor Macazaga es un exguardameta y entrenador de porteros español, originario de Pasaia, Guipúzcoa. A lo largo de su carrera ha trabajado en algunos de los clubes más importantes de Europa, tanto como futbolista como integrante de cuerpos técnicos.

Mancisidor comenzó su formación en las categorías inferiores del Deportivo Alavés y posteriormente tuvo experiencia como jugador en otros equipos. Sin embargo, fue como entrenador de porteros donde construyó la mayor parte de su trayectoria profesional.

Trabajó durante 11 años en la Real Sociedad y posteriormente acompañó a Manuel Pellegrini en el Real Madrid y el Málaga. En 2013 se incorporó al Manchester City, donde permaneció durante 13 temporadas y trabajó con entrenadores como Pellegrini y Pep Guardiola.

Ahora, Mancisidor se incorpora a la Selección Mexicana, donde trabajará con los porteros dentro del proyecto encabezado por Rafael Márquez.

¿Qué edad tiene Xabier Mancisidor?

Xabier Mancisidor tiene 56 años, ya que nació el 24 de mayo de 1970 en Pasaia, Guipúzcoa, España.

¿Xabier Mancisidor tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre la pareja o el estado civil de Xabier Mancisidor. El entrenador mantiene un perfil privado respecto a su vida personal, mientras que la información disponible sobre él se concentra principalmente en su trayectoria dentro del futbol.

¿Qué signo zodiacal es Xabier Mancisidor?

Xabier Mancisidor es Géminis, debido a que nació el 24 de mayo.

En la astrología occidental, Géminis es un signo de aire al que tradicionalmente se le atribuyen características como curiosidad, adaptabilidad, comunicación y rapidez mental.

¿Xabier Mancisidor tiene hijos?

No se encontró información pública y verificable que confirme si Xabier Mancisidor tiene hijos. Las fuentes disponibles sobre el entrenador se enfocan en su carrera profesional y no ofrecen datos confirmados sobre su familia.

¿Qué estudió Xabier Mancisidor?

Su formación profesional conocida está vinculada principalmente con el futbol. Primero se desarrolló como guardameta en las categorías inferiores del Deportivo Alavés y posteriormente construyó una carrera especializada en la preparación de porteros.

¿En qué ha trabajado Xabier Mancisidor?

Xabier Mancisidor ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como entrenador de porteros, con experiencia en clubes de primer nivel de España e Inglaterra. Su trayectoria incluye etapas junto a entrenadores como Manuel Pellegrini y Pep Guardiola.