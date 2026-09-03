El Olympiacos continúa reforzando su plantilla para la nueva temporada y ahora concretó la incorporación de un futbolista con amplia experiencia en el futbol europeo: Leon Bailey.

El conjunto griego cerró el fichaje del delantero jamaicano Leon Bailey, quien llegará procedente del Aston Villa de la Premier League y se convertirá en nuevo compañero del mexicano Armando ‘Hormiga’ González.

Habrá competencia para la Hormiga González en el Olympiacos

Leon Bailey, de 29 años, cuenta con una importante trayectoria en Europa, donde ha defendido las camisetas de clubes como el Bayer Leverkusen y el Aston Villa. Su experiencia tanto en la Bundesliga como en la Premier League lo convierte en una incorporación de peso para el equipo griego.

De acuerdo con la información publicada sobre la operación, Leon Bailey firmará un contrato que lo vinculará con el Olympiacos hasta junio de 2029, por lo que se perfila como una pieza importante del proyecto deportivo del conjunto helénico para los próximos años.

Su llegada incrementará la competencia en el ataque del Olympiacos y representará un nuevo desafío para la Hormiga González, quien apenas comienza su aventura en el futbol europeo.

Hormiga González ya marcó su primer gol con Olympiacos

Hormiga González fue protagonista ante el AE Larissa, marcando al minuto 34 y posteriormente aportando una asistencia en la goleada 4-0.

Ahora, el mexicano tendrá un nuevo compañero de ataque y también mayor competencia por los minutos. Mientras Leon Bailey llega con experiencia en las principales ligas europeas, Hormiga González busca consolidarse rápidamente en Grecia.