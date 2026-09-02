América vs Rayados disputan una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de Monterrey.

América vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido América vs Rayados es victoria 2-1 de Monterrey en la semifinal de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: América 1-2 Rayados

América vs Rayados: Posibles alineaciones de la semifinal de la Leagues Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados en la fase semifinal de la Leagues Cup 2026.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Diego Rossi

Delantero: Hugo Cuypers

Hora y canal del partido América vs Rayados por el pase a la final de la Leagues Cup 2026

América vs Rayados juegan en la semifinal de la Leagues Cup 2026: miércoles 2 de septiembre, 21:30 horas, transmisión por Canal 9, TUDN, Imagen TV y Apple TV.