América vs Rayados disputan una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de Monterrey.

América vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido América vs Rayados es victoria 2-1 de Monterrey en la semifinal de la Leagues Cup 2026.

Pronóstico: América 1-2 Rayados

América vs Rayados: Posibles alineaciones de la semifinal de la Leagues Cup 2026

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados en la fase semifinal de la Leagues Cup 2026.

América

  • Portero: Rodolfo Cota
  • Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
  • Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez
  • Delantero: Henry Martín

Rayados

  • Portero: Esteban Andrada
  • Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Óliver Torres, Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Diego Rossi
  • Delantero: Hugo Cuypers

Hora y canal del partido América vs Rayados por el pase a la final de la Leagues Cup 2026

América vs Rayados juegan en la semifinal de la Leagues Cup 2026: miércoles 2 de septiembre, 21:30 horas, transmisión por Canal 9, TUDN, Imagen TV y Apple TV.

  • Partido: América vs Rayados
  • Fase: Semifinal
  • Torneo: Leagues Cup 2026
  • Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Dignity Health Sports Park
  • Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen TV y Apple TV