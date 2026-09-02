América vs Rayados disputan una de las semifinales de la Leagues Cup 2026. El pronóstico es triunfo de Monterrey.
América vs Rayados: Pronóstico de la semifinal de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido América vs Rayados es victoria 2-1 de Monterrey en la semifinal de la Leagues Cup 2026.
Pronóstico: América 1-2 Rayados
América vs Rayados: Posibles alineaciones de la semifinal de la Leagues Cup 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados en la fase semifinal de la Leagues Cup 2026.
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Lucas Ocampos, Orbelín Pineda y Diego Rossi
- Delantero: Hugo Cuypers
Hora y canal del partido América vs Rayados por el pase a la final de la Leagues Cup 2026
América vs Rayados juegan en la semifinal de la Leagues Cup 2026: miércoles 2 de septiembre, 21:30 horas, transmisión por Canal 9, TUDN, Imagen TV y Apple TV.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Semifinal
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026
- Horario: 21:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Dignity Health Sports Park
- Transmisión: Canal 9, TUDN, Imagen TV y Apple TV