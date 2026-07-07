El periodista y creador de contenido Juan Francisco Rueda, originario de Quito, se ha consolidado como una de las voces digitales más reconocidas del futbol ecuatoriano.

Su estilo directo y dinámico le ha permitido construir una sólida comunidad en redes sociales como Instagram, X y TikTok, donde comparte análisis, reacciones y coberturas.

En 2023 ganó notoriedad internacional al cubrir el partido entre Argentina y Ecuador en Buenos Aires.

Ha seguido de cerca a la Selección de Ecuador, las Eliminatorias, la Copa América y el Mundial 2026.

¿Quién es Juan Francisco Rueda?

Juan Francisco Rueda es un periodista y creador de contenido especializado en futbol. A lo largo de su carrera ha combinado el trabajo periodístico con una sólida presencia en redes sociales, donde ha construido una comunidad que sigue sus análisis, reacciones y coberturas sobre el deporte.

Su estilo se caracteriza por ser directo, cercano y dinámico, lo que le ha permitido posicionarse como uno de los comunicadores deportivos digitales más reconocidos en Ecuador.

En 2023 ganó notoriedad internacional tras viajar a Buenos Aires para cubrir el partido entre Argentina y Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, donde terminó protagonizando uno de los momentos virales de la jornada.

¿Qué edad tiene Juan Francisco Rueda?

Juan Francisco Rueda tiene 27 años y nació el 16 de enero de 1999.

¿Juan Francisco Rueda tiene pareja?

En 2023, Juan Francisco Rueda fue relacionado sentimentalmente con Romina Rivera luego de diversos rumores en redes sociales.

Sin embargo, la supuesta relación nunca fue confirmada por ninguno de los dos.

¿Qué signo zodiacal es Juan Francisco Rueda?

Juan Francisco Rueda nació el 16 de enero, por lo que su signo zodiacal es Capricornio.

Este signo pertenece al elemento tierra y tradicionalmente se asocia con la disciplina, la perseverancia y la estabilidad.

¿Juan Francisco Rueda tiene hijos?

No existe información pública que confirme que Juan Francisco Rueda tenga hijos. El periodista mantiene su vida personal con un perfil reservado.

¿Qué estudió Juan Francisco Rueda?

Juan Francisco Rueda no ha dado a conocer públicamente información sobre su formación académica, por lo que no existen registros confirmados sobre estudios universitarios o de posgrado.

¿En qué ha trabajado Juan Francisco Rueda?

Juan Francisco Rueda ha desarrollado su carrera en el periodismo deportivo, principalmente en medios digitales y redes sociales.