José Carlos Crespo es un periodista deportivo y comunicador ecuatoriano, reconocido por su trayectoria en radio, televisión y plataformas digitales especializadas en futbol.

En junio de 2026, José Carlos Crespo ocupó la atención de la opinión pública luego de ser agredido durante la cobertura del partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026.

Esto ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo junto con Gisella Buendía y Alfonso Laso en el Estadio Azteca, un aficionado lanzó un vaso con cerveza que impactó su rostro.

¿Quién es José Carlos Crespo?

José Carlos Crespo es un periodista deportivo ecuatoriano especializado en la cobertura de futbol. A lo largo de su carrera ha trabajado en algunos de los principales medios deportivos de Ecuador, participando en transmisiones, programas de análisis y coberturas de torneos nacionales e internacionales.

Su presencia en radio, televisión y plataformas digitales lo ha convertido en una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo ecuatoriano.

José Carlos Crespo, periodista deportivo de Ecuador, fue agredido durante el Mundial 2026. (@Josecarloscresp/X(antes Twitter) )

¿Qué edad tiene José Carlos Crespo?

Aunque no existe una fecha de nacimiento oficial disponible públicamente, fuentes periodísticas señalan que José Carlos Crespo tiene 34 años.

¿José Carlos Crespo tiene pareja?

No existe información pública, confiable y verificable que confirme si mantiene una relación de pareja.

¿Qué signo zodiacal es José Carlos Crespo?

No es posible determinar su signo zodiacal, ya que no se encuentra disponible una fecha de nacimiento completa y verificable.

¿José Carlos Crespo tiene hijos?

No existen fuentes públicas confiables que confirmen que tenga hijos.

¿Qué estudió José Carlos Crespo?

José Carlos Crespo cursó la licenciatura en la Universidad Casa Grande. Durante esa etapa inició su trayectoria en el periodismo deportivo al incorporarse a Radio Diblu.

¿En qué ha trabajado José Carlos Crespo?

José Carlos Crespo es conocido por su trayectoria en el periodismo deportivo ecuatoriano, desarrollando su carrera en radio, televisión, prensa escrita y medios digitales, con especial énfasis en la cobertura del futbol.