Juan Carlos Osorio volverá a tener presencia en el futbol mexicano rumbo al Mundial de 2026, aunque esta vez lo hará fuera de los banquillos.

El estratega colombiano Juan Carlos Osorio fue anunciado como nuevo integrante de TUDN para la cobertura de la próxima Copa del Mundo, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Juan Carlos Osorio seguirá su carrera como analista deportivo

El exdirector técnico de la Selección Mexicana, Juan Carlos Osorio se sumará al equipo de analistas de la cadena televisiva de TUDN, aportando su experiencia internacional y su conocimiento táctico en una justa mundialista que promete ser histórica para el futbol mexicano.

La incorporación de Juan Carlos Osorio ha generado expectativa debido al recuerdo que dejó durante su paso por el Tri entre 2015 y 2018.

Durante su gestión al frente de México, Juan Carlos Osorio consiguió clasificar al combinado nacional al Mundial de Rusia 2018, donde firmó una de las victorias más recordadas en la historia reciente del equipo al derrotar 1-0 a Alemania en fase de grupos.

Juan Carlos Osorio regresa a México rumbo al Mundial 2026. (captura)

¿Qué hará Juan Carlos Osorio en TUDN?

Juan Carlos Osorio tendrá una nueva faceta en los medios de comunicación, analizando partidos y ofreciendo perspectivas estratégicas sobre las selecciones participantes en el Mundial de 2026.

El perfil de Juan Carlos Osorio encaja en la apuesta de TUDN por incorporar voces con experiencia directa en competencias internacionales y procesos mundialistas.