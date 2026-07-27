Andrea Pirlo es un exfutbolista y entrenador italiano fue descartado como DT de la selección de Italia por su vínculo comercial como embajador de Fonbet, una casa de apuestas rusa.

Como jugador, Andrea Pirlo es considerado como uno de los mejores mediocampistas de todos los tiempos debido a su visión de juego, precisión milimétrica en los pases y magistral golpeo de tiros libres.

Actualmente Andrea Pirlo se desarrolla como director técnico del United FC de la UAE Pro League en los Emiratos Árabes Unidos, equipo con el que logró el ascenso a la máxima categoría.

¿Quién es Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia?

Andrea Pirlo nació 19 de mayo de 1979, es un exfutbolista y entrenador italiano, ampliamente reconocido como uno de los mejores mediocampistas de la historia debido a su visión de juego, técnica, creatividad y precisión en los pases y tiros libres.

Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia (@andreapirlo21 / Instagram )

Durante su etapa como jugador, se ganó apodos como “El Arquitecto”, “El Metrónomo” o “El Profesor” por su estilo de juego.

Andrea Pirlo es recordado en el futbol gracias a su estilo cerebral para dominar el mediocampo, lo que lo hizo sobresalir tanto a nivel de clubes como a nivel internacional con la selección de Italia.

¿Cuántos años tiene Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia?

Andrea Pirlo tiene 47 años de edad.

¿Quién es la esposa de Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia?

La actual esposa de Andrea Pirlo es la agente inmobiliaria y modelo Valentina Baldini, con quien se casó en 2022.

Antes estuvo casado con Deborah Roversi, de quién se divorció en 2014.

Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia (@andreapirlo21 / Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia?

Andrea Pirlo es del signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia?

Andrea Pirlo tiene cuatro hijos:

Niccolò y Angela fruto de su relación con Deborah Roversi.

Leonardo y Tommaso gemelos de su relación con Valentina Baldini.

¿Qué estudió Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia?

Tras dejar su carrera como futbolista, Andrea Pirlo se formó como director técnico profesional.

¿En qué ha trabajado Andrea Pirlo, exfutbolista y entrenador de Italia?

Tras iniciarse en el Brescia y pasar por el Inter de Milán, Andrea Pirlo alcanzó su plenitud en el AC Milan (2001-2011), donde ganó dos títulos de la Serie A y dos Ligas de Campeones de la UEFA.

Posteriormente, se unió a la Juventus (2011-2015), donde lideró al equipo a ganar cuatro títulos de liga consecutivos antes de retirarse en el New York City FC en 2017.

Andrea Pirlo fue una pieza fundamental de la selección italiana en 116 partidos, destacando su papel instrumental en la conquista de la Copa del Mundo de 2006, donde obtuvo el Balón de Bronce y fue parte del equipo ideal. También guio a Italia a la final de la Eurocopa 2012.

Inició su etapa en los banquillos con la Juventus en 2020, ganando la Copa Italia y la Supercopa Italiana en su temporada de debut.

Tras pasos por el Fatih Karagümrük de Turquía y la Sampdoria en Italia, actualmente dirige al Dubai United en los Emiratos Árabes Unidos, club al que llevó al ascenso a la Pro League en mayo de 2026.

En la actualidad, Pirlo ha sido noticia debido a que su candidatura para convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Italia se frustró en julio de 2026.

Aunque era el principal favorito de la Federación Italiana de Futbol para liderar el proyecto rumbo al Mundial 2030, su nombramiento fue vetado tras la polémica generada por sus vínculos comerciales como embajador global de la casa de apuestas rusa Fonbet.

Andrea Pirlo aclaró públicamente que dicha colaboración es estrictamente comercial y deportiva, lamentando que se le atribuyeran significados políticos a su relación con la empresa.