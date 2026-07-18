Jesús Alejandro Gómez Molina es un futbolista profesional mexicano que se desempeña como defensa central. Actualmente forma parte del Club Tijuana de la Liga MX.

En el inicio del Torneo Apertura 2026, Jesús Gómez fue protagonista tras disputar los 90 minutos en la victoria de Tijuana por 3-1 sobre Tigres en el Estadio Caliente.

Su actuación reafirmó su importancia dentro del esquema del equipo fronterizo y fortaleció sus opciones de volver a ser considerado por la Selección Mexicana.

¿Quién es Jesús Gómez?

Jesús Alejandro Gómez Molina es un futbolista mexicano considerado una de las principales promesas defensivas surgidas del futbol nacional durante la última década.

A lo largo de su carrera ha representado a México en distintas categorías, sobresaliendo con el subcampeonato del Mundial Sub-17 de la FIFA 2019, además de conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 y debutar con la Selección Mexicana mayor.

¿Qué edad tiene Jesús Gómez?

Jesús Alejandro Gómez Molina nació el 31 de enero de 2002, por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Jesús Gómez tiene pareja?

Actualmente no existe información pública que confirme que Jesús Gómez tenga pareja. El futbolista mantiene su vida privada alejada de los reflectores y concentra su actividad pública en su carrera deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Gómez?

Jesús Gómez nació el 31 de enero, por lo que pertenece al signo Acuario. Este signo corresponde al elemento aire y suele asociarse con personas independientes, analíticas, disciplinadas y con facilidad para trabajar en equipo.

¿Jesús Gómez tiene hijos?

No. Hasta el momento no existe información pública que indique que Jesús Gómez tenga hijos.

¿Qué estudió Jesús Gómez?

Jesús Gómez realizó su formación académica básica y de bachillerato mientras formaba parte de las fuerzas básicas del Atlas de Guadalajara, donde combinó sus estudios con el desarrollo deportivo dentro de la academia del club.

¿En qué ha trabajado Jesús Gómez?

Jesús Gómez es reconocido como uno de los defensores mexicanos con mayor proyección de su generación. Su carrera ha estado marcada por su paso por clubes de México y Europa.

Su trayectoria profesional comprende: