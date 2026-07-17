Pedro Aquino es un futbolista peruano que juega como mediocampista defensivo y ha desarrollado gran parte de su carrera en la Liga MX.

El seleccionado peruano disputó la Copa del Mundo de Rusia 2018 y en 2026 volvió a ser noticia tras rescindir su contrato con Santos Laguna y quedar como agente libre.

¿Quién es Pedro Aquino?

Pedro Jesús Aquino Sánchez nació en Lima, Perú. Es un futbolista profesional que se desempeña como mediocampista defensivo y desde 2016 forma parte de la Selección de Perú.

Se formó en las fuerzas básicas de Sporting Cristal, club con el que debutó en la Primera División peruana en 2013.

Sus actuaciones llamaron la atención del futbol mexicano, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional.

En julio de 2026, Santos Laguna anunció la rescisión de mutuo acuerdo del contrato de Pedro Aquino, pese a que el vínculo entre ambas partes seguía vigente hasta 2027.

Pedro Aquino (Tomas Regueiro / Tomas Regueiro)

¿Cuántos años tiene Pedro Aquino?

Pedro Aquino nació el 13 de abril de 1995, por lo que actualmente tiene 31 años.

¿Quién es la esposa de Pedro Aquino?

El futbolista peruano ha mantenido su vida sentimental alejada de los reflectores y no existe información pública ampliamente documentada sobre una esposa o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Pedro Aquino?

Al haber nacido el 13 de abril, Pedro Aquino pertenece al signo Aries.

¿Qué estudió Pedro Aquino?

No existe información pública sobre estudios universitarios del mediocampista.

Desde los nueve años ingresó a las categorías inferiores de Sporting Cristal, donde centró su formación en el futbol profesional.

Pedro Aquino (Isaac Ortiz / Isaac Ortiz)

¿En qué ha trabajado Pedro Aquino?

A lo largo de su carrera profesional, Pedro Aquino ha militado en:

Sporting Cristal (Perú)

Monterrey (México)

Lobos BUAP (México, préstamo)

León (México)

América (México)

Santos Laguna (México)

Alianza Lima (Perú, préstamo)

Su paso por el futbol mexicano lo convirtió en uno de los mediocampistas peruanos con mayor continuidad en la Liga MX durante la última década.