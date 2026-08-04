Jáminton Campaz es un futbolista colombiano que juega como extremo izquierdo o mediocampista ofensivo en Rosario Central, de la Primera División de Argentina.

En el Mundial 2026 fue protagonista al marcar el tercer gol de Colombia en la victoria sobre Uzbekistán, un tanto convertido en el minuto 99 que se convirtió en el gol más tardío de la selección colombiana en la historia de las Copas del Mundo.

¿Quién es Jáminton Campaz?

Jáminton Leandro Campaz Campaz nació el 24 de mayo de 2000 en Tumaco, Nariño, Colombia. Inició su formación futbolística en las fuerzas básicas de Deportes Tolima, donde debutó como profesional con apenas 16 años y marcó gol en su primer partido.

Su talento lo llevó a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol mundial al aparecer en la lista Next Generation 2017 del diario The Guardian, junto a jugadores como Vinícius Júnior, Erling Haaland y Phil Foden.

Tras su paso por el fútbol colombiano emigró a Brasil para jugar con Grêmio y posteriormente llegó a Rosario Central, club donde encontró su mejor nivel y se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Además, forma parte de la selección de Colombia, con la que ha disputado la Copa América 2021 y el Mundial 2026.

¿Cuántos años tiene Jáminton Campaz?

Jáminton Campaz tiene 26 años. Nació el 24 de mayo de 2000 en Tumaco, Nariño, Colombia.

¿Quién es la pareja de Jáminton Campaz?

Jáminton Campaz mantiene su vida privada fuera del ámbito público y no existe información oficial sobre su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Jáminton Campaz?

Jáminton Campaz es del signo Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Jáminton Campaz?

No existe información pública que confirme que Jáminton Campaz tenga hijos.

¿Qué estudió Jáminton Campaz?

No hay información pública sobre estudios universitarios de Jáminton Campaz.

Desde muy joven se formó como futbolista en las divisiones inferiores de Deportes Tolima, donde desarrolló la mayor parte de su preparación deportiva antes de debutar como profesional.

¿En qué ha trabajado Jáminton Campaz?

Jáminton Campaz ha desarrollado su carrera como futbolista profesional, destacando por su capacidad para jugar como extremo, volante ofensivo y mediapunta.

Entre los principales equipos, logros y momentos de su trayectoria destacan: