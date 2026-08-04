Santiago Baños Reynaud es un ex futbolista mexicano y actual presidente deportivo del Club América. Tras retirarse de las canchas, desarrolló una carrera como directivo y auxiliar técnico, hasta convertirse en uno de los principales responsables de la planeación deportiva de las Águilas del América, uno de los equipos más exitosos del fútbol mexicano.

¿Quién es Santiago Baños?

Santiago Baños es un ex futbolista mexicano que jugó como defensa central en distintos equipos de la Liga MX y actualmente funge como presidente deportivo del Club América. Previamente se desempó como Director de Selecciones Nacionales en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), así como auxiliar técnico en su selección absoluta.

Además, Santiago Baños es miembro fundador de la Asociación Mundial de Clubes de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

¿Qué edad tiene Santiago Baños?

El actual presidente deportivo del Club América, Santiago Baños nació el 28 de junio de 1976 en la Ciudad de México, México. En 2026 tiene 50 años.

¿Santiago Baños tiene hijos?

No existe información pública confirmada sobre si Santiago Baños tiene hijos, no suele compartir detalles acerca de su familia.

¿Qué estudios tiene Santiago Baños?

El actual presidente deportivo del Club América, Santiago Baños se ha enfocado a desarrollarse en el fútbol profesional, una carrera que inició desde jóven y que posteriormente se complementó con experiencia como auxiliar técnico y directivo dentro de la FMF y el Club América.

¿En qué ha trabajado Santiago Baños?

El exfutbolista Santiago Baños ha desarrollado su carrera tanto dentro como fuera de las canchas.

Como jugador militó en los siguientes equipos:

1995-1997: Necaxa

Necaxa 1997-1999: Cuautitlán

Cuautitlán 2001-2002: Acapulco FC

Acapulco FC 2002-2004: Atlante

Atlante 2004-2007: Monterrey

Monterrey 2007: Puebla FC

Tras retirarse como futbolista, desempeñó diversos cargos en el futbol mexicano: