Colombia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y jugará en Canadá ante Suiza, para ser la primera selección en disputar al menos un partido en los tres países sedes del torneo.

El Estadio de Vancouver en Canadá será el escenario del partido Canadá vs Suiza, donde el equipo dirigido por Néstor Lorenzo buscará clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Así ha sido la ruta de Colombia en el Mundial 2026

Colombia selló su pase a octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Ghana en los dieciseisavos de final en Kansas City, Estados Unidos.

Antes, Colombia jugó dos partidos en México, ante Uzbekistán y Congo, para cerrar la fase de grupos en Miami.

Partidos y sedes de Colombia en el Mundial 2026

Uzbekistán vs Colombia | Sede Estadio Banorte, México

Colombia vs Congo | Sede Estadio Guadalajara, México

Colombia vs Portugal | Sede Estadio Miami, Estados Unidos

Colombia vs Ghana | Sede Estadio Kansas City, Estados Unidos

Suiza vs Colombia | Sede Estadio Vancouver, Canadá

Colombia jugará en Canadá los octavos de final del Mundial 2026. (Ed Zurga / AP Photo/Ed Zurga)

¿Cuándo juega Colombia ante Suiza en Canadá?

Colombia completará un extenso recorrido geográfico que ningún otro participante igualará en el Mundial 2026.

La ruta histórica de la selección sudamericana la ha llevado a cruzar todo Norteamérica, siendo Canadá donde completará el ciclo el martes 7 de julio ante Suiza.

Suiza vs Colombia