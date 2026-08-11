Gennaro Ivan Gattuso, conocido como “Rino”, es un exfutbolista y entrenador italiano que actualmente dirige a la SS Lazio de la Serie A. Como jugador, fue uno de los mediocampistas defensivos más reconocidos de su generación y desarrolló gran parte de su carrera en el AC Milan, además de ser pieza importante de la Selección de Italia.

En agosto de 2026, Gattuso llamó la atención por sus declaraciones sobre el delantero mexicano Santiago Giménez, ante los rumores que lo colocaban como posible refuerzo de la Lazio.

El entrenador italiano aseguró que no está acostumbrado a convencer a los jugadores para fichar por sus equipos, una postura que dejó clara su forma de manejar las incorporaciones para su proyecto en el conjunto romano.

¿Quién es Gennaro Gattuso?

Gennaro Ivan Gattuso es un exfutbolista y entrenador italiano nacido el 9 de enero de 1978 en Corigliano Calabro, en la provincia de Cosenza, Italia. Como jugador se desempeñó principalmente como mediocampista defensivo y destacó por su intensidad, carácter y capacidad de recuperación de balón.

Gattuso desarrolló la mayor parte de su carrera en el AC Milan, club con el que consiguió importantes títulos nacionales e internacionales. También fue integrante de la Selección de Italia que conquistó la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Después de retirarse como futbolista, inició su carrera como entrenador y ha dirigido equipos de Italia, España, Francia y Croacia, además de la Selección de Italia. Entre sus principales logros como técnico destaca la conquista de la Copa Italia con Napoli en 2020.

¿Qué edad tiene Gennaro Gattuso?

Gennaro Ivan Gattuso tiene 48 años. Nació el 9 de enero de 1978 en Corigliano Calabro, Cosenza, Italia.

¿Gennaro Gattuso tiene pareja?

Sí. Gennaro Gattuso está casado con Monica Romano, de origen escocés e italiano.

La pareja se conoció en 1997, cuando Gattuso jugaba para el Glasgow Rangers de Escocia, y contrajo matrimonio en agosto de 2004.

¿Qué signo zodiacal es Gennaro Gattuso?

Gennaro Gattuso es del signo zodiacal Capricornio, debido a que nació el 9 de enero.

Capricornio es un signo del elemento tierra, asociado con características como la disciplina, responsabilidad, perseverancia y ambición. Las personas nacidas bajo este signo suelen ser descritas como constantes y orientadas al cumplimiento de sus objetivos.

¿Cuántos hijos tiene Gennaro Gattuso?

Gennaro Gattuso tiene dos hijos con Monica Romano: Gabriela y Francesco Gattuso.

Francesco siguió los pasos de su padre y se vinculó al futbol desde joven.

¿Qué estudió Gennaro Gattuso?

Su formación estuvo enfocada principalmente en el futbol profesional, disciplina a la que se dedicó desde joven y que posteriormente lo llevó a convertirse en entrenador.

¿En qué ha trabajado Gennaro Gattuso?

Gennaro Gattuso es conocido por su trayectoria como futbolista y entrenador, además de su estilo intenso y competitivo. Como jugador alcanzó sus mayores éxitos con el AC Milan y la Selección de Italia, mientras que como técnico ha dirigido clubes de diferentes ligas europeas.