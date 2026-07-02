La Selección de la República Democrática del Congo, dirigida por Sébastien Desabre, perdió su pase en la Copa Mundial 2026 frente a Inglaterra.

Sébastien Desabre consiguió que la selección de RD Congo compitiera como un bloque sólido, basado en disciplina defensiva, transiciones rápidas y presión organizada.

¿Quién es Sébastien Desabre?

Sébastien Serge Louis Desabre es un entrenador profesional de fútbol nacido en Valence, Francia, apodado “The Florist”.

Ha alcanzado gran reconocimiento internacional como el director técnico de la selección de la RD del Congo.

Selección de la República Democrática del Congo (Butch Dill / AP Photo/Butch Dill)

La trayectoria de Sébastien Desabre destaca por lograr que RD del Congo clasificara en la Mundial 2026, rompiendo así una histórica ausencia de 52 años sin que este país asistiera a esta competencia.

¿Qué edad tiene Sébastien Desabre?

Sébastien Desabre tiene 49 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Sébastien Desabre?

Dado que Sébastien Desabre nació el 2 de agosto, su signo zodiacal es Leo.

¿Sébastien Desabre está casado?

Sébastien Desabre mantiene su vida privada con mucha discreción, pero en algunas entrevistas ha llegado a mencionar a su esposa.

¿Sébastien Desabre tiene hijos?

Al igual que con su esposa, Sébastien Desabre mantiene en lo privado la relación con sus hijos. Se sabe que tiene una familia por una entrevista con The Observer, en donde mencionó que:

“Mi esposa y mis hijos lo son todo para mí” Sébastien Desabre

¿Qué estudió Sébastien Desabre?

Antes de dedicarse por completo al fútbol profesional, Sébastien Desabre cursó estudios universitarios en el área de las ciencias de la salud; en específico, en Análisis Clínicos y Medicina.

Posteriormente, Sébastien Desabre dejó el área médica para incorporarse al sector corporativo, trabajando en una empresa de formación profesional. Esto le permitió desarrollar habilidades de liderazgo.

Sébastien Desabre posee la Licencia Pro de la UEFA, que es la máxima certificación oficial disponible en Europa para la dirección técnica de clubes y selecciones de fútbol.

¿Quién es Sébastien Desabre? (Jacob Kupferman / AP Photo/Jacob Kupferman)

¿Cuál es la trayectoria de Sébastien Desabre?

La carrera de Sébastien Desabre en la parte de la dirección comenzó como asistente técnico en Francia, antes de iniciar una larga aventura internacional en equipos como:

ASEC Mimosas (Costa de Marfil)

Espérance Sportive de Tunis (Túnez)

Recreativo do Libolo (Angola)

Ismaily SC (Egipto)

Pyramids FC (Egipto)

Jeonbuk Hyundai Motors (como asistente)

Además de su trayectoria como director técnico de equipos, Sébastien Desabre ha sido seleccionador nacional de:

Uganda national football team (2017-2019), a la que clasificó a la Copa Africana de Naciones 2019

República Democrática del Congo, cargo que asumió en agosto de 2022

Con la República Democrática del Congo logró clasificar al equipo a la Copa Africana de Naciones 2023, donde alcanzó las semifinales, igualando una de las mejores actuaciones recientes del país.

Asimismo, condujo a la selección a clasificarse para el Mundial de 2026, consolidándose como uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente del fútbol congoleño.

Desabre es considerado un especialista en el fútbol africano, ya que ha trabajado en más de una decena de países del continente y es reconocido por su capacidad para desarrollar equipos competitivos con plantillas jóvenes y recursos limitados.