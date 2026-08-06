Fouzi Lekjaa es un funcionario, político y dirigente deportivo marroquí que actualmente se desempeña como ministro delegado ante la ministra de Economía y Finanzas, encargado del Presupuesto, además de presidir la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF).

También ocupa cargos de alto nivel en la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF), consolidándose como una de las figuras más influyentes del deporte africano.

En los últimos años ha cobrado relevancia internacional por su participación en la transformación del futbol marroquí y por el papel que desempeña en la organización del Mundial de 2030, torneo que Marruecos albergará junto con España y Portugal.

¿Quién es Fouzi Lekjaa?

Fouzi Lekjaa es uno de los principales dirigentes del futbol africano y un alto funcionario del gobierno de Marruecos. Desde que asumió la presidencia de la Federación Real Marroquí de Fútbol en 2014 ha encabezado un proceso de modernización que impulsó el crecimiento del futbol marroquí tanto a nivel de selecciones nacionales como de infraestructura deportiva.

Paralelamente, ha desarrollado una carrera dentro de la administración pública, donde ha ocupado cargos relacionados con las finanzas y el presupuesto del Estado.

Su influencia se ha extendido al ámbito internacional gracias a sus responsabilidades dentro de la FIFA y la CAF, además de integrar el equipo responsable de la candidatura y organización del Mundial de 2030.

¿Cuántos años tiene Fouzi Lekjaa?

Fouzi Lekjaa tiene 56 años. Nació el 23 de julio de 1970 en Berkane, Marruecos.

¿Quién es la pareja de Fouzi Lekjaa?

No existe información pública verificable sobre la pareja o estado sentimental de Fouzi Lekjaa.

¿Qué signo zodiacal es Fouzi Lekjaa?

Fouzi Lekjaa es del signo Leo, ya que nació el 23 de julio.

¿Cuántos hijos tiene Fouzi Lekjaa?

No hay información pública confirmada sobre si Fouzi Lekjaa tiene hijos.

¿Qué estudió Fouzi Lekjaa?

Fouzi Lekjaa cuenta con formación en ingeniería agronómica

¿En qué ha trabajado Fouzi Lekjaa?

Fouzi Lekjaa ha desarrollado una trayectoria que combina la administración pública, las finanzas gubernamentales y la dirigencia deportiva, convirtiéndose en una de las figuras con mayor influencia en el futbol africano y en el gobierno marroquí.

Entre los principales cargos de su carrera destacan: