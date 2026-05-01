Jibril Rajoub es un dirigente político palestino y uno de los cuadros históricos de Fatah. Actualmente se desempeña como secretario general del Comité Central del partido y preside tanto la Asociación Palestina de Futbol como el Comité Olímpico de Palestina, combinando influencia política y deportiva.

¿Quién es Jibril Rajoub?

Jibril Rajoub es un político palestino, exjefe de seguridad y dirigente de Fatah. Fue una figura clave en la estructura de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina y posteriormente se consolidó como uno de los líderes políticos más influyentes del movimiento.

Además, ha tenido un papel relevante en el deporte, al encabezar la Asociación Palestina de Futbol y el Comité Olímpico, desde donde ha impulsado denuncias internacionales.

¿Qué edad tiene Jibril Rajoub?

Jibril Rajoub nació el 14 de mayo de 1953, por lo que en 2026 tiene 72 años.

¿Jibril Rajoub tiene pareja?

No hay información pública verificable sobre la situación sentimental de Jibril Rajoub, ya que sus perfiles se enfocan en su carrera política y deportiva.

¿Qué signo zodiacal es Jibril Rajoub?

Al haber nacido el 14 de mayo, Jibril Rajoub es Tauro, signo de tierra asociado con la estabilidad, la perseverancia y el pragmatismo.

¿Jibril Rajoub tiene hijos?

No existe información pública clara sobre los hijos de Jibril Rajoub, por lo que este aspecto de su vida personal se mantiene reservado.

¿Qué estudió Jibril Rajoub?

No hay registros públicos detallados sobre la formación académica de Jibril Rajoub en cuanto a licenciatura o posgrados.

¿En qué ha trabajado Jibril Rajoub?

Jibril Rajoub es conocido por su trayectoria en seguridad, política y deporte en Palestina, consolidándose como una figura clave en Fatah y en organismos deportivos.