Eva Olid Nicolás es una entrenadora española de futbol femenil que actualmente dirige al Manchester United Femenino, equipo de la Women’s Super League de Inglaterra.

La llegada de Eva Olid al Manchester United representa uno de los movimientos más importantes de su carrera. La española dejó Hearts después de conducir al club a una transformación histórica que culminó con su primer título de la Scottish Women’s Premier League (SWPL) y la clasificación a la UEFA Women’s Champions League.

¿Quién es Eva Olid?

Eva Olid es una entrenadora española originaria de Sabadell, Cataluña, que ha desarrollado buena parte de su carrera en el futbol femenil.

Antes de consolidarse en Escocia, trabajó en distintos clubes españoles y adquirió experiencia en categorías de formación y equipos de Primera División.

Su etapa más destacada antes de llegar a Inglaterra fue con el Heart of Midlothian, al que llegó en 2021. Durante su gestión, el equipo pasó por un proceso de crecimiento que incluyó mantenerse en la máxima categoría, alcanzar posiciones históricas en la tabla y disputar por primera vez la final de la Copa de Escocia.

En 2026, Olid cerró su ciclo con Hearts con el mayor logro en la historia del equipo: el campeonato de la SWPL, antes de asumir el cargo de entrenadora del Manchester United Femenino.

¿Qué edad tiene Eva Olid?

Eva Olid tiene 41 años, ya que nació el 28 de agosto de 1985.

¿Eva Olid tiene pareja?

No existe información pública y confirmada sobre una pareja actual de Eva Olid. La entrenadora mantiene su vida sentimental y familiar alejada de los reflectores, por lo que no hay datos suficientes para señalar una relación vigente.

¿Qué signo zodiacal es Eva Olid?

Eva Olid es Virgo, un signo de tierra que se caracteriza por ser meticuloso y organizado.

¿Eva Olid tiene hijos?

No existe información pública confirmada que indique que Eva Olid tenga hijos.

¿Qué estudió Eva Olid?

Eva Olid cuenta con formación relacionada con el deporte y la dirección técnica. También cuenta con preparación específica como entrenadora de futbol, vinculada a los procesos de formación y certificación necesarios para ejercer en el futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Eva Olid?

La carrera de Eva Olid se ha desarrollado principalmente en el futbol femenil, tanto en España como en Escocia. Su experiencia incluye trabajo en categorías de formación y equipos profesionales.