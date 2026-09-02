Rebeca Bernal Rodríguez es una futbolista profesional mexicana que se desempeña como defensa central y mediocampista defensiva.

Actualmente juega para el Manchester United Femenil, club al que llegó procedente del Washington Spirit de la NWSL y con el que firmó un contrato hasta junio de 2029.

La futbolista tamaulipeca también es capitana de la Selección Mexicana Femenil y una de las principales referentes del futbol femenino mexicano. Su llegada al conjunto inglés representa un momento histórico, pues se convirtió en la primera futbolista mexicana en jugar en la Women’s Super League (WSL) y en vestir la camiseta del Manchester United.

¿Quién es Rebeca Bernal?

Rebeca Bernal es una futbolista mexicana surgida de las fuerzas básicas de Rayadas de Monterrey y una de las jugadoras más importantes en la historia de la Liga MX Femenil. Debutó con el conjunto regiomontano en 2017 y durante ocho años se consolidó como una de las líderes del equipo.

Con Rayadas consiguió cuatro títulos de Liga MX Femenil: Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024. Además, destacó por su capacidad para jugar tanto en la defensa como en el mediocampo y por su liderazgo dentro del terreno de juego.

En 2025 comenzó su primera experiencia fuera de México al incorporarse al Washington Spirit de la NWSL. Después de una temporada en Estados Unidos, dio el salto al futbol europeo para incorporarse al Manchester United.

Con la Selección Mexicana Femenil, Bernal también se ha consolidado como una de las principales referentes. Entre sus logros destaca la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, torneo en el que marcó el gol decisivo ante Chile.

¿Qué edad tiene Rebeca Bernal?

Rebeca Bernal nació el 31 de agosto de 1997, por lo que tiene 29 años.

¿Rebeca Bernal tiene pareja?

Rebeca Bernal mantuvo una relación con la también futbolista mexicana Janelly Farías, la cual habría comenzado en 2020. Sin embargo, reportes posteriores señalaron que la relación terminó y actualmente no existe información pública confirmada sobre una nueva pareja.

¿Qué signo zodiacal es Rebeca Bernal?

Nacida el 31 de agosto, Rebeca Bernal es Virgo, un signo de tierra que se caracteriza por su determinación, organización y constancia.

¿Rebeca Bernal tiene hijos?

No existe información pública confirmada que indique que Rebeca Bernal tenga hijos. La futbolista suele mantener esta parte de su vida personal alejada de los reflectores.

¿Qué estudió Rebeca Bernal?

Además de su carrera como futbolista profesional, Rebeca Bernal cursó estudios universitarios en el Tecnológico de Monterrey, donde estudió Psicología Organizacional en el campus Monterrey.

No se han documentado públicamente estudios de posgrado realizados por la futbolista.

¿En qué ha trabajado Rebeca Bernal?

La trayectoria profesional de Rebeca Bernal está ligada principalmente al futbol femenil. Su carrera comenzó con Rayadas de Monterrey, equipo con el que se convirtió en una de las futbolistas más importantes de la institución.

Posteriormente, en 2025, llegó al Washington Spirit de Estados Unidos, donde consiguió la Challenge Cup 2025. En septiembre de 2026 inició una nueva etapa en Inglaterra con el Manchester United.