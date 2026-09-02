Rebeca Bernal fue presentada como nueva jugadora del Manchester United, en un traspaso histórico para el fútbol de México.

Rebeca Bernal se convierte en la primera futbolista nacida en México en jugar en la liga inglesa, la Women’s Super League (WSL).

Contrato a largo plazo con el Manchesterla United

El contrato de Rebeca Bernal será a largo plazo pues lo vincula con las Red Devils hasta junio de 2029.

La ex jugadora del Pachuca Femenil en México, utilizará la camiseta número 16 en el equipo dirigido por la estratega española Eva Olid.

La futbolista mexicana llega desde el Washington Spirit de Estados Unidos a cambio de unos 400 mil dólares.

Rebeca Bernal dejará al Washington Spirit para fichar con el Manchester United. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Rebeca Bernal es la joya del fútbol Femenil de México

Rebeca Bernal jugaba como a como defensa en el Washington Spirit de la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, y su fichaje se logró después de una larga negociación.

Con 29 años, Bernal es capitana de la Selección Mexicana Femenil, combinado en el que ha jugado 78 partidos internacionales y ha marcado nueve goles.

Fue anotadora del gol de la victoria en la final de los Juegos Panamericanos de 2023.