Israel Luna López es un futbolista mexicano que juega como mediocampista ofensivo del Pachuca en la Liga MX.

Nació en 2002 en San Luis Potosí y se formó en las fuerzas básicas del conjunto hidalguense.

El jugador también tuvo participación con las selecciones juveniles de México y formó parte del equipo que consiguió el segundo lugar en la Copa Mundial Sub-17 de 2019.

¿Quién es Israel Luna?

Israel Luna es un futbolista mexicano que se desempeña como mediocampista ofensivo. Actualmente pertenece al Club Pachuca, donde utiliza el número 15.

El potosino comenzó su formación en Cefor Promotora San Luis y posteriormente ingresó a las fuerzas básicas del Pachuca. En 2026 regresó a su ciudad natal para visitar el centro de formación donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

¿Qué edad tiene Israel Luna?

El futbolista mexicano, Israel Luna nació el 23 de marzo de 2002 en San Luis Potosí, México. En 2026 tiene 24 años.

¿Israel Luna tiene hijos?

El futbolista no ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores, por lo que no existe información pública al respecto.

¿Qué estudios tiene Israel Luna?

Israel Luna se enfocó en su formación deportiva, la cual comenzó en Cefor Promotora San Luis y posteriormente continuó en las categorías juveniles del Pachuca.

¿En qué trabajó Israel Luna?

La trayectoria profesional de Israel Luna se ha desarrollado en el fútbol:

2018-2019: Pachuca Sub-17, dentro de sus primeras etapas en las fuerzas básicas.

2019-2022: Pachuca Sub-20, categoría en la que continuó su formación.

2020: Tuvo su primer registro con el primer equipo del Pachuca.

2022: Debutó con el primer equipo del Pachuca en Liga MX, el 10 de julio, ante Cruz Azul.

2022-2023: Se consolidó dentro del primer equipo y formó parte del plantel que conquistó el Apertura 2022.

2023-2025: Alternó entre el primer equipo y las categorías Sub-23 del Pachuca.

2025-2026: Continuó como jugador del Pachuca en Liga MX.

En selecciones nacionales, Israel Luna representó a México en categorías juveniles. Fue parte de la Sub-17 que ganó el Campeonato Sub-17 de la Concacaf en 2019 y posteriormente disputó el Mundial de la categoría, donde México terminó como subcampeón.