San Luis vs Necaxa se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: San Luis vs Necaxa
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+
San Luis vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido San Luis vs Necaxa.
San Luis vs Necaxa: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Será en punto de las 17:00 horas que se jugará el partido San Luis vs Necaxa de la Jornada 9 de la Liga MX.
San Luis vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El partido San Luis vs Necaxa podrá verse a través de la señal de ESPN y Disney+, en uno de los dos partidos programados el sábado 19 de septiembre.
- Partido: San Luis vs Necaxa
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 29 de septiembre de 2026
- Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+