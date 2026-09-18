San Luis vs Necaxa se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 17:00 horas por ESPN y Disney+.

  • Partido: San Luis vs Necaxa
  • Fase: Jornada 9 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de septiembre de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Libertad Financiera
  • Transmisión: ESPN y Disney+

San Luis vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido San Luis vs Necaxa.

San Luis vs Necaxa: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Será en punto de las 17:00 horas que se jugará el partido San Luis vs Necaxa de la Jornada 9 de la Liga MX.

San Luis vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El partido San Luis vs Necaxa podrá verse a través de la señal de ESPN y Disney+, en uno de los dos partidos programados el sábado 19 de septiembre.

  • Partido: San Luis vs Necaxa
  • Fase: Jornada 9 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 29 de septiembre de 2026
  • Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Libertad Financiera
  • Transmisión: ESPN y Disney+