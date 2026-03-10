Edgar Valero es un periodista deportivo mexicano con 40 años de experiencia en los medios de comunicación.

Conoce a continuación más acerca de la vida personal y profesional del periodista mexicano, Edgar Valero.

¿Quién es Edgar Valero?

Edgar Valero es un periodista mexicano que forma parte de una familia de comunicadores, encabezada por su padre.

¿Dónde nació Edgar Valero?

Edgar Valero nació en la Ciudad de México.

¿Qué edad tiene Edgar Valero?

No hay información pública confiable ni verificable sobre la edad exacta del periodista mexicano, Edgar Valero.

¿Quién fue el padre de Edgar Valero?

El padre de Edgar Valero fue José Luis Valero Meré, legendario periodista deportivo en México.

¿Quién es la esposa de Edgar Valero?

No hay información pública acerca del estado civil del periodista mexicano Edgar Valero.

¿Cuántos hijos tiene Edgar Valero?

La vida personal del periodista Edgar Valero no es pública, así que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Edgar Valero?

Edgar Valero se habría formado como ingeniero petroquímico, pero siguió los pasos de su padre como periodista deportivo.

Trayectoria de Edgar Valero en el periodismo deportivo mexicano

Edgar Valero suma más de 30 años dedicado al periodismo deportivo y ha incursionado en medios impresos, radio y televisión.

Estos son algunos de sus logros en el periodismo deportivo: