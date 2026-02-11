Pablo Sisniega, portero mexicano del San Diego FC, llamó la atención de varios aficionados tras el partido de la Concachampions 2026 contra Pumas.

Pablo Sisniega, jugador de la MLS, colaboró con grandes atajadas, por lo que comenzaron a candidatearlo para la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.

¿Quién es Pablo Sisniega?

Pablo Sisniega es un portero mexicano nacido en la Ciudad de México el 7 de julio de 1995, tiene 30 años y juega para el San Diego FC de la MLS. También tiene nacionalidad alemana y estadounidense.

El debut de Pablo Sisniega inició en la Real Sociedad B, aunque inició su carrera en las inferiores de Chivas, club en el que estuvo hasta los 14 años de edad. Fue a los 17 años de edad que llegó al equipo español.

Para el año 2019, llegó al LAFC, luego cambió a Charlotte FC, posteriormente a San Antonio FC y actualmente milita en el San Diego FC.

¿Qué deporte practica Pablo Sisniega?

Pablo Sisniega es futbolista profesional.

¿Qué edad tiene Pablo Sisniega?

Pablo Sisniega, porteromexicano, tiene 30 años de edad.

¿Pablo Sisniega está casado?

Pablo Sisniega está casado con Sara Sánchez, aunque no suele compartir mucho sobre su relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Pablo Sisniega?

El portero mexicano Pablo Sisniega es del signo zodiacal de Cáncer, debido a que su fecha de nacimiento es el 7 de julio 1995.

¿Pablo Sisniega tiene hijos?

Gracias a una publicación en redes sociales, se reveló que Pablo Sisniega tiene una hija con Sara Sánchez.

Pablo Sisniega junto a su esposa e hija. (@pablosisniega)

¿Qué estudió Pablo Sisniega?

Pablo Sisniega estudió la licenciatura en Comunicación Estratégica en la Universidad Estatal de Pensilvania.

Principales logros de Pablo Sisniega