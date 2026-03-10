El nombre de Diogo Jota volvió a ser tendencia en Portugal, aunque no por sus goles.

El exfutbolista, fallecido en julio de 2025, fue mencionado por error en una nota del periodista mexicano Edgar Valero, quien lo incluyó en una posible plantilla de la selección lusa para un amistoso contra México.

La publicación desató la indignación de los aficionados portugueses, que recordaron con fuerza la memoria del jugador y exigieron disculpas formales a Edgar Valero y al medio para el que trabaja.

¿Qué hizo explotar a fans de Portugal contra periodista mexicano?

Este martes 10 de marzo a través de su cuenta en “X”, el periodista mexicano, Edgar Valero publicó la imagen de una nota impresa en la que manejó la posible plantilla de Portugal para el amistoso contra México.

En el artículo, el citado periodista escribió que Portugal podría evaluar el regreso de Diogo Jota a la selección, mientras que Cristiano Ronaldo podría estar ausente o limitado

El enojo que hizo explotar a los fans de Portugal es que Diogo Jota murió en el 2025, por lo que no puede ser contemplado de forma alguna para jugar.

Previo al enfrentamiento ante Liverpool por Champions League, una comitiva de Real Madrid realizó un homenaje a Diogo Jota (Tomada de video)

¿Qué dijo el periodista mexicano ante la molestia que provocó en fans de Portugal?

El periodista mexicano que usó el nombre de Diogo Jota en una nota, publicó el siguiente comentario para encarar las críticas por haber utilizado el nombre del jugador fallecido.

“Gracias por los me gusta y los retuits. Estaba planeando entrevistar a Jota pero murió, maldita sea. ¿Qué podemos hacer? La próxima vez me aseguraré de que el tipo esté realmente vivo. ¡Y estaré más vivo mientras escribo!” Edgar Valero, periodista mexicano

Las reacciones de los fans de Portugal ante la disculpa del periodista mexicano

La publicación a manera de disculpa del periodista mexicano por haber utilizado el nombre de Diogo Jota, provocó más enojo entre los fans de Portugal.

Hasta el momento que se escribe esta nota, la publicación en “X” no ha sido retirada, pero los fans de Portugal pidieron medidas disciplinarias o el despido del periodista mexicano.

Algunos fans esperan todavía una disculpa formal y una explicación del periodista y del medio de comunicación para el que trabaja.