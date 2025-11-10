Este domingo 9 de noviembre se llevó a cabo la gran final de la Liga de Canadá en medio de una intensa nevada en el Estadio TD Place del Atlético Ottawa en el cual hubo un héroe inesperado: el mexicano David Rodríguez.

Con dos golazos de David Rodríguez, el Atlético Ottawa, perteneciente al mismo grupo que el Atlético de Madrid y el Atlético de San Luis, se proclamó campeón en la Final de Liga de Canadá tras vencer al Cavalry FC.

Las anotaciones del jugador mexicano le han dado la vuelta al mundo no solamente porque fueron dos golazos, sino que además por el contexto en el cual se dieron, pues el campo estaba repleto de nieve.

¿Quién es David Rodríguez? El mexicano que le dio la victoria a su equipo en la final de la Liga de Canadá

David Rodríguez es un futbolista nacido en San Luis Potosí que se desempeña como mediocampista ofensivo y que brilló en la final de la Liga de Canadá al darle el título al Atlético Ottawa con dos golazos.

En medio de una nevada que azotó el TD Place, David Rodríguez anotó un golazo de chilena para darle el empate momentáneo a su equipo frente al Cavalry. Ya en el tiempo extra, anotó su segundo tanto de la noche tras vencer al arquero con un disparo bombeado.

David Rodríguez with an insane bicycle kick in frigid conditions at the Canadian Premier League final



(via @CPLsoccer)pic.twitter.com/YhSEeTJf24 — B/R Football (@brfootball) November 10, 2025

🚨🇨🇦 OFFICIAL: Mexican coach Diego Mejía’s Atletico Ottawa wins the Canadian Premier League with a brace from David Rodriguez! 🥶



Absolute scenes under the snow and both Mexicans are crowned champions in Canada! 🏆



pic.twitter.com/fQX8CRyEXj — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 10, 2025

¿Cuántos años tiene David Rodríguez?

Debido a que nació un 5 de mayo del 2002, David Rodríguez tiene hoy 23 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de David Rodríguez?

Debido a su fecha de nacimiento, el signo zodiacal de David Rodríguez es Tauro. Las personas que tienen este signo suelen ser tranquilas, estables y seguras.

¿En qué equipos ha jugado David Rodríguez?

Debido a su doble nacionalidad por parte de sus padres, David Rodríguez comenzó su formación en el North Texas SC, filial del FC Dallas de la MLS. En 2021 fue adquirido por Atlético de San Luis y fue ahí donde terminó de formarse como futbolista.

Luego de pasar por las categorías Sub-19, Sub-20 y Sub-23 del conjunto potosino, David Rodríguez fue cedido a principios de este año al Atlético Ottawa, donde se ha convertido en figura.

¿Qué títulos ha ganado David Rodríguez?

Con su doblete en la gran final, David Rodríguez consiguió su primer título en primera división al guiar al Atlético Ottawa al campeonato de la Liga Canadiense, también conocida como Canadian Premier League.

Sin embargo, este no es el primer título en el palmarés del jugador mexicoamericano, pues también ganó la liga y la copa de la segunda división del balompié estadounidense con el North Texas SC y ganó la MLS Next Pro con el Austin II.