Carlos Cordeiro es un importante ejecutivo deportivo, conocido por haber sido ex asesor de Gianni Infantino en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Pero ¿quién es Carlos Cordeiro? Te contamos lo que sabemos del ex asesor de Gianni Infantino en la FIFA, con todos los detalles relevantes de su vida y carrera.

¿Quién es Carlos Cordeiro?

Carlos Cordeiro es un ejecutivo deportivo y banquero de inversiones jubilado, que nació en Bombay, India, en junio de 1956, de ascendencia colombiana y luso-indio, actualmente está naturalizado como estadounidense.

El ex asesor de Gianni Infantino en la FIFA, Carlos Cordeiro también es conocido por haber sido el presidente de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (USSF) entre 2018 y 2020.

Carlos Cordeiro, asesor de Gianni Infantino, renunció a la FIFA (Especial)

¿Qué edad tiene Carlos Cordeiro, ex asesor de Gianni Infantino en la FIFA?

Carlos Cordeiro, ex asesor de Gianni Infantino en la FIFA, tiene 70 años de edad.

¿Quién es la pareja de Carlos Cordeiro?

Carlos Cordeiro ha mantenido su vida sentimental bastante reservada, por lo que se desconoce si tiene pareja o está casado.

¿De qué signo zodiacal es Carlos Cordeiro, ex asesor de Gianni Infantino en la FIFA?

Al no conocerse la fecha precisa de su nacimiento se desconoce el signo zodiacal al que pertenece Carlos Cordeiro, pues podría ser Géminis o Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Cordeiro?

No se conoce si tiene o no tiene hijos Carlos Cordeiro.

¿Qué estudió Carlos Cordeiro, ex asesor de Gianni Infantino en la FIFA?

Carlos Cordeiro, ex asesor de Gianni Infantino en la FIFA cuenta con una licenciatura AB de la Universidad de Harvard en 1978

Así como un posgrado MBA de maestría en Administración de Empresas de la Harvard Business School en 1980.

¿En qué ha trabajado Carlos Cordeiro?

Carlos Cordeiro tiene una amplia carrera profesional en el sector financiero de élite y en el ambiente ejecutivo del fútbol.

En el ambiente financiero Carlos Cordeiro fue vicepresidente y socio en Goldman Sachs; así como director independiente de la empresa minera multinacional BHP.

Carlos Cordeiro en el fútbol ha destacado como presidente de la USSF; puesto en el que fue pieza clave para la candidatura tripartita para el Mundial 2026 con Estados Unidos, México y Canadá.

En 2021, Carlos Cordeiro fue nombrado por Gianni Infantino en el puesto de asesor principal para Estrategia Global y Gobernanza.