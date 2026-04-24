Carlos Alcaraz Garfia es un tenista profesional español, considerado una de las máximas figuras del circuito de la ATP Tour y el principal referente de la nueva generación del tenis mundial.

Desde 2022 alcanzó el número 1 del ranking, consolidando su dominio con títulos en todas las superficies. En 2026, el español informó que no participaría en Roland Garros debido a una lesión en la muñeca, situación que frenó momentáneamente su actividad en el circuito.

¿Quién es Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz es uno de los jugadores más dominantes del tenis moderno. Inició en este deporte desde los cuatro años y posteriormente se formó bajo la tutela de Juan Carlos Ferrero, ex número 1 del mundo.

Debutó como profesional en 2018 y rápidamente destacó en el circuito. En 2021 ganó su primer título ATP en Umag y alcanzó los cuartos de final del US Open. Un año después, su carrera despegó definitivamente al conquistar su primer Grand Slam y convertirse en líder del ranking mundial.

Su estilo de juego combina potencia, velocidad, resistencia física y una gran fortaleza mental, características que lo han llevado a ser comparado con leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz, tenista español. (@carlitosalcarazz/Instagram )

¿Qué edad tiene Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz nació el 5 de mayo de 2003, por lo que en 2026 tiene 22 años.

¿Carlos Alcaraz tiene pareja?

Diversos reportes señalan que Carlos Alcaraz mantiene una relación con Broks Nader, una modelo profesional.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz es Tauro, un signo de tierra asociado con la constancia, disciplina y resistencia, cualidades clave en su desempeño deportivo.

¿Carlos Alcaraz tiene hijos?

No, Carlos Alcaraz no tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz se desarrolló en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia y posteriormente en la academia de Juan Carlos Ferrero.

¿En qué ha trabajado Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz ha dedicado su vida profesional al tenis, construyendo una carrera ascendente desde muy joven.