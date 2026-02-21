Carlos Alcaraz ha tenido una espectacular arranque en la temporada 2026 y este sábado 21 de febrero ganó el Abierto de Qatar para ampliar su ventaja en el ranking de la ATP.

El español Carlos Alcaraz brindó una lección de autoridad al ceder apenas tres juegos ante el francés Arthur Fils, imponiéndose 6-2, 6-1 en la final del Abierto de Qatar.

Carlos Alcaraz festejando en Qatar (Hussein Sayyed / AP)

¿Cuántos títulos lleva Carlos Alcaraz en el 2026?

Carlos Alcaraz, el número uno del mundo del tenis, conquistó su segundo título de la temporada tras un esfuerzo de 51 minutos en la pista dura al aire libre del Abierto de Qatar, torneo ATP 500.

“Este año vine con hambre de más”, dijo Carlos Alcaraz, quien ahora presume de una inmaculada foja de 12-0 en 2026, listo para seguir conquistando el tenis mundial.

¿Cuál fue el primer título del 2026 de Carlos Alcaraz?

Carlos Alcaraz arrancó el 2026 con una histórica consagración en el Australian Open, y a sus 22 años emergió del Melbourne Park como el hombre más joven en completar el Grand Slam en la carrera.

"Ha sido un comienzo de año muy bueno. Estoy jugando un tenis excelente y estoy muy feliz por esta semana. Este trofeo significa mucho para mí" Carlos Alcaraz, tenista español

Carlos Alcaraz aumenta su ventaja en el ranking de la ATP del tenis

Carlos Alcaraz suma ahora 26 títulos en la Gira ATP y el noveno en la categoría 500. La consagración en Qatar le permitirá ensanchar a 3 mil 250 puntos su ventaja sobre Jannik Sinner en el ranking de tenistas profesionales.

Ranking ATP (CAPTURA DE PANTALLA)

El siguiente objetivo de Alcaraz será el Abierto de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, donde se coronó campeón en las ediciones de 2023 y 2024.