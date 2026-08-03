Bernardo Silva es un futbolista portugués que juega como centrocampista y actualmente milita en el Real Madrid, equipo al que llegó en julio de 2026 tras finalizar su etapa con el Manchester City.

Considerado uno de los mediocampistas más talentosos y versátiles de su generación, el portugués ha construido una exitosa carrera en el futbol europeo, conquistando títulos nacionales e internacionales tanto a nivel de clubes como con la selección de Portugal.

¿Quién es Bernardo Silva?

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva nació el 10 de agosto de 1994 en Lisboa, Portugal. Inició su formación en las fuerzas básicas del Benfica, donde debutó como profesional antes de consolidarse en el AS Monaco y posteriormente convertirse en una de las piezas fundamentales del Manchester City.

Con el conjunto inglés vivió la etapa más exitosa de su carrera al conquistar múltiples títulos, incluido el histórico triplete de 2023. En 2026 emprendió un nuevo reto al firmar con el Real Madrid, donde quedó bajo las órdenes de José Mourinho.

¿Cuántos años tiene Bernardo Silva?

Bernardo Silva tiene 31 años de edad. Nació el 10 de agosto de 1994 en Lisboa, Portugal.

¿Quién es la esposa de Bernardo Silva?

Bernardo Silva está casado con la modelo e influencer portuguesa Inés Degener Tomaz desde julio de 2023.

¿Qué signo zodiacal es Bernardo Silva?

Bernardo Silva es del signo Leo.

¿Cuántos hijos tiene Bernardo Silva?

Bernardo Silva tiene una hija, junto con su esposa, espera el nacimiento de su segundo hijo en 2026.

¿Qué estudió Bernardo Silva?

No existe información pública de que Bernardo Silva haya cursado estudios universitarios.

Su formación estuvo enfocada en el futbol desde temprana edad, iniciando en las categorías inferiores del Sporting CP y continuando en la academia del Benfica, donde se desarrolló como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Bernardo Silva?

Bernardo Silva ha desarrollado toda su carrera como futbolista profesional, destacando en algunos de los clubes más importantes de Europa y como seleccionado nacional de Portugal.

Entre los principales momentos de su trayectoria destacan: