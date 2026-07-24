Te contamos quién es Rafael Leão, el futbolista de Portugal que jugó en el Mundial 2026.

Rafael Leão se caracteriza por su potencia física y velocidad en el campo de juego, lo que le ha permitido ser parte de equipos importantes.

¿Quién es Rafael Leão?

Rafael Alexandre Conceição Leão es un futbolista portugués que juega de delantero.

A lo largo de su carrera ha marcado 103 goles tanto en clubes como en la Selección de Portugal.

Rafael Leão (@iamrafaeleao93 / Instagram)

¿Cuántos años tiene Rafael Leão?

Rafael Leão tiene 27 años de edad. Nació el 10 de junio de 1999 en Almada, Portugal.

¿Quién es la esposa de Rafael Leão?

Rafael Leão no está casado. Sin embargo, en 2026 se le relacionó con la influencer y modelo portuguesa Francisca Silva Grelmos.

Anteriormente, fue novio de Débora Reis y también de Inés Rebelo.

Rafael Leão (@iamrafaeleao93 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Rafael Leão?

Rafael Leão pertenece al signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Leão?

Se sabe que Rafael Leão tiene 2 hijos gemelos: Leonardo y Tiago.

¿Qué estudió Rafael Leão?

Rafael Leão no cursó estudios universitarios, ya que desde muy joven se dedicó al fútbol.

Rafael Leão (@iamrafaeleao93 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Rafael Leão?

La carrera de Rafael Leão comenzó en el Amora FC, aunque para 2008 se iría al Sporting Club de Portugal.

En 2017 debutaría en la Segunda Liga de su país; un año después, apareció con el primer equipo del Sporting.

Posteriormente, fichó con el Lile O.S.C. de la Ligue 1, sus buenas actuaciones lo llevarían al AC Milan, donde firmó en 2019 por cinco temporadas.

Como seleccionado de Portugal, Rafael Leão debutó el 9 de octubre 2021 en un partido amistoso.

Ha participado en el Mundial 2022 y el Mundial 2026, también en la Eurocopa 2024.