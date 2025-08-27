Emilio Fernando Alonso, legendario narrador de TUDN, fue hospitalizado de emergencia y te contamos quién es.

Con una larga carrera en los medios de comunicación, Emilio Fernando Alonso, trabaja actualmente en la cadena TUDN, etapa en la que ha pasado por algunos problemas de salud.

El miércoles 27 de agosto de 2025, se confirmó que Emilio Fernando Alonso se encuentra hospitalizado.

En el año 2005, Emilio Fernando Alonso sufrió un derrame cerebral que mermó su presencia en los medios de comunicación.

¿Quién es Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso, el legendario narrador de TUDN que fue hospitalizado de emergencia, es un reconocido comunicador con más de 50 años de experiencia en los medios de comunicación.

¿Qué edad tiene Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernanso Alonso nació el 4 de julio de 1960, por lo que actualmente tiene 65 años de edad.

¿Dónde nació Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso nació en Iguala, Guerrero, donde empezó su carrera en los medios de comunicación a los 13 años, como parte de un programa de radio.

¿Por qué inició su carrera en los medios Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso empezó su carrera en los medios de comunicación siguiendo el ejemplo de su padre, Fernando Alonso, legendario cronista deportiva mexicano.

¿Qué estudio Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso estudió la carrera de Historia en la UNAM.

¿Cuál fue la primera gran empresa en la que trabajo Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso ingresó a IMEVISIÓN en el año 1985, donde trabajó al lado de José Ramón Fernández.

¿Quién es la pareja de Emilio Fernando Alonso?

La pareja de Emlio Fernando Alonso es Patricia Pineda.

¿Quién es la hija de Emilio Fernando Alonso que trabaja en la televisión?

Emilio Fernando Alonso es padre de María Fernanda Alonso, actual reportera y comentarita de la cadena Televisa.

¿Qué signo zodiacal es Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso es del signo zodiacal Cáncer.

¿Cuáles fueron los primeros grandes eventos narrados por Emilio Fernando Alonso?

Emilio Fernando Alonso narró su primer Mundial de Futbol en 1982, cuando trabajó para Canal 58 en el torne realizado en España.

Con Imevisión narró el Mundial de 1986 realizado en México; 1990 (Italia); 1994 (EU); 1998 (Francia,) y 2002 (Corea–Japón)