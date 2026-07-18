Te contamos quién es Andrew Giuliani, el encargado del Mundial 2026 en Estados Unidos.

La logística y seguridad de las 11 ciudades sedes de la Copa del Mundo se encuentran bajo su liderazgo.

¿Quién es Andrew Giuliani?

Andrew Giuliani es un político, comentarista y exgolfista profesional estadounidense; hijo delex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.

Su carrera es conocida por ser director ejecutivo del Grupo de Trabajo de Estados Unidos para el Mundial 2026.

Andrew Giuliani (@andrewhgiuliani / Instagram)

¿Cuántos años tiene Andrew Giuliani?

En la actualidad, Andrew Giuliani tiene 40 años de edad. Nació el 30 de enero de 1986, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Andrew Giuliani?

Andrew Giuliani está casado con la ejecutiva de negocios y exgimnasta lituano-estadounidense, Živilė Rezgytė. La pareja contrajo nupcias en 2017.

Andrew Giuliani (@andrewhgiuliani / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Andrew Giuliani?

Andrew Giuliani pertenece al signo zodiacal Acuario.

Andrew Giuliani (@andrewhgiuliani / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Andrew Giuliani?

Andrew Giuliani tiene una hija: Grace Juzefa Giuliani.

¿Qué estudió Andrew Giuliani?

Se sabe que Andrew Giuliani estudió la licenciatura en Artes en la Universidad de Duke, especializándose en sociología, marketing y gestión.

En su juventud también destacó como miembro del equipo universitario de golf y hasta practicaría ese deporte junto a Donald Trump.

Andrew Giuliani (@andrewhgiuliani / Instagram)

¿En qué ha trabajado Andrew Giuliani?

Tras salir de la universidad, Andrew Giuliani trabajó como pasante de ventas en CapRok Capital.

Entre 2009 y 2016 intentó desarrollar una carrera en el golf participando en ligas menores.

Hacia 2017, fue contratado para colaborar como Director Asociado en la Oficina de Enlace Público en la Administración Trump.

En 2021, fue comentarista político en Newmax TV y en ese mismo año presentó su candidatura a gobernador de Nueva York, aunque con poco éxito.

Para mayo 2025, lo nombraron director ejecutivo del Grupo de Trabajo de Estados Unidos sobre el Mundial 2026, dentro del Departamento de Seguridad Nacional.