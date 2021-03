Aldo de Nigris reveló lo duro que fue el proceso tras la muerte de su hermano Antonio, quien falleció de manera repentina a los 31 años de edad.

Ha pasado poco más de una década de la trágica y sorpresiva muerte de Antonio de Nigris, y su hermano, Aldo de Nigris, habló al respecto, sobre todo del complicado proceso que vivieron él y su familia.

En entrevista con Javier Alarcón, Aldo de Nigris, quien hoy es auxiliar técnico Javier Aguirre en los Rayados de Monterrey, recordó que fue un día antes de un partido ante América, cuando se dio cuenta de que su hermano ya no estaría más con él.

Reveló incluso que, ante la incredulidad de la muerte de su hermano, lo abrazó y lo sintió completamente frío, lo cual significó un tremendo golpe de realidad.

"Un día antes del juego contra América llegó el cuerpo de Toño, no quise entrar donde estaba toda la gente y pedí a la gente de las capillas que me dejaran estar cuando lo incineraban. Quería ver, darme cuenta que era él quien se había ido (...) recuerdo que abracé a Toño, fue un shock sentirlo tan frío, me sentía como en otro planeta, fuera de mí" Aldo de Nigris

Aldo de Nigris imaginó que era él quien había muerto

Ante el shock en el que se encontraba, Aldo de Nigris reveló lo que hizo para tratar de superar el traumático momento. Señaló que imaginó que él era quien había muerto en lugar de su hermano.

"Si me preguntan cómo superé eso, yo pensaba como si yo fuera el que había fallecido, como si viera a todos desde arriba tristes y decaídos, pero yo decía: 'Él me quería ver feliz, triunfando', me decía que iba a ser mejor jugador que él. Entré en una especie de trance, pero hubo muchas muestras de cariño de la gente, mi familia, mis compañeros. Tenía a mi hijo menor y me agarré mucho de él y mi esposa porque habían días fatales" Aldo de Nigris

Antonio de Nigris Mexsport

¿De qué murió Antonio de Nigris?

Antonio de Nigris murió el 16 de noviembre de 2009 en Lárisa, Grecia, país en donde se encontraba jugando con el AEL, en la primera división del futbol griego. Los primeros reportes señalaron que despertó por la noche con dolores de pecho, por lo que su esposa Sonia llamó a una ambulancia; no obstante, el famoso 'Tano' llegó sin vida al hospital

Según los datos de la primera necropsia, De Nigris murió a causa de una patología cardíaca , es decir, una falla genética en su corazón. Su cuerpo llegó a la Ciudad de México el 20 de noviembre y a Monterrey el 21. Ese mismo día, sus restos fueron cremados y llevados al Estadio Tecnológico, entonces casa de los Rayados de Monterrey, donde se llevó a cabo una ceremonia previo al duelo de cuartos de final ante América.

El momento más emotivo fue un día después, cuando en el mismo inmueble se llevó a cabo una misa en su honor, en donde sus hermanos Aldo y Alfonso, dieron una vuelta olímpica con sus cenizas.