Ahmad Ahmad es un dirigente deportivo y político de Madagascar que presidió la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de 2017 a 2021. Durante su gestión impulsó cambios administrativos en el organismo, aunque también enfrentó investigaciones y sanciones relacionadas con su administración.

¿Quién es Ahmad Ahmad?

Ahmad Ahmad es un dirigente deportivo originario de Madagascar. Alcanzó notoriedad internacional en 2017, cuando fue elegido presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) al derrotar al camerunés Issa Hayatou, quien había permanecido casi tres décadas al frente del organismo.

Antes de dirigir la CAF, encabezó la Federación Malgache de Fútbol y también ocupó diversos cargos públicos en Madagascar. Su mandato al frente del fútbol africano estuvo marcado por reformas administrativas y por investigaciones relacionadas con la gobernanza de la confederación.

¿Qué edad tiene Ahmad Ahmad?

Ahmad Ahmad nació el 30 de diciembre de 1959 en Mahajanga, Madagascar. En 2026 tiene 66 años.

¿Ahmad Ahmad tiene hijos?

El exdirigente de la CAF ha mantenido su vida familiar en un perfil discreto, por lo tanto, no existe información pública confirmada sobre si Ahmad Ahmad tiene hijos.

¿Qué estudios tiene Ahmad Ahmad?

Ahmad Ahmad estudió Ingeniería en la École Supérieure Polytechnique de Antananarivo, en Madagascar. Posteriormente desarrolló una carrera tanto en la administración pública como en la gestión deportiva.

¿En qué ha trabajado Ahmad Ahmad?

La trayectoria de Ahmad Ahmad se ha desarrollado en la administración pública, la política y la dirigencia deportiva.

Entre los cargos más relevantes de su carrera destacan:

Juventud: jugador y entrenador de fútbol

jugador y entrenador de fútbol 2003-2017: Presidente de la Federación Malgache de Fútbol .

Presidente de la . 2007-2014: Ministro de Pesca de Madagascar .

Ministro de Pesca de . 2017-2021: Presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Durante su gestión al frente de la CAF, promovió cambios en la estructura administrativa del organismo y trabajó en conjunto con la FIFA para fortalecer la gobernanza del fútbol africano. Sin embargo, en 2020 fue suspendido temporalmente por la FIFA tras una investigación por presuntas irregularidades administrativas.

Posteriormente, en 2021, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuló dicha sanción por considerar insuficientes las pruebas presentadas, sin embargo, quedó fuera de la contienda electoral y del cargo de manera definitiva.