Senegal anunció que asistirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) luego de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitara el título de la Copa Africana y se lo otorgara a Marruecos.

Y es que luego del anuncio del CAF, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) informó que impugnará la decisión de declarar como campeón a Marruecos en la Copa Africana.

Senegal afirma que es injusto que les quiten el título de la Copa Africana

Abdoulaye Sow, secretario general de la FSF, aseguró que el procedimiento que terminó en quitarle el campeonato de la Copa Africana a Senegal estuvo plagado de “graves irregularidades”, asimismo, condenó la decisión como un “abuso de confianza” y detalló las circunstancias que condujeron a este resultado.

“Esta mañana nos convocaron a una audiencia por videoconferencia. Cada parte presentó sus argumentos, y se suponía que nuestro abogado, el Sr. Seydou Diagne, comenzaría con los alegatos finales. Pero nos hicieron esperar dos horas”, dijo Abdoulaye Sow, secretario general de la FSF.

Añadió que “para nuestra gran sorpresa, recibimos un mensaje informándonos que la sesión había terminado sin que se hubieran presentado los alegatos finales. Fue a partir de ese momento que sospechamos que algo raro estaba pasando”.

Senegal acudirá al TAS tras sanción de la CAF que le quitó el título ante Marruecos. (captura)

Senegal revela que la CAF es “corrupta”

Abdoulaye Sow, secretario general de la FSF, también consideró que la decisión de la CAF es injusta, por lo que acudirán al TAS para resolver la situación y que les devuelvan el título de la Copa Africana.

“La FSF apelará ante el TAS. No nos rendiremos. La ley está del lado de Senegal. Utilizaremos todos los recursos necesarios del TAS. Ya estamos trabajando con abogados”, señaló el secretario de la Federación Senegalesa de Fútbol.

Añadió que “la CAF es corrupta, y las reacciones en todo el mundo tras esta decisión confirman la indignación generalizada. El presidente de la FSF está dialogando con todos los implicados. La lucha está lejos de terminar”.