El portero belga Thibaut Courtois confesó entre lágrimas que “quería seguir jugando” tras sufrir una lesión en el cuádriceps durante el partido contra España en el Mundial 2026.

Pude mantenerme en la portería. Pero el entrenador me dijo que me cambiaría si no me sentía al cien por cien. Quería seguir jugando allí, pero entonces él decidió reemplazarme. No hay problema: el equipo es lo primero Thibaut Courtois, portero de Bélgica

Aunque intentó continuar, el entrenador Rudi García decidió sustituirlo por Senne Lammens para proteger al equipo frente a España.

Desde la banca, Thibaut Courtois presenció impotente el gol de Mikel Merino que selló la eliminación de Bélgica.

Rudi García defendió su decisión, asegurando que no se arrepiente y que siempre prioriza el beneficio colectivo por encima de lo individual.

Thibaut Courtois (ETIENNE LAURENT)

Rudi García pidió la salida de Thibaut Courtois tras lesión ante España

Durante el partido contra España, justo antes de la segunda pausa de hidratación, Thibaut Courtois se sentó en el césped con una expresión de dolor.

El portero sobó por unos momentos su cuádriceps e intentó continuar con el juego de manera normal.

Sin embargo, su participación terminó unos minutos después cuando salió llorando del campo y en su lugar entró Senne Lammens.

En entrevista con medios, reconoció que, aunque quería continuar en la portería, el entrenador Rudi García decidió reemplazarlo por el “bien del equipo”.

Thibaut Courtois (ETIENNE LAURENT)

Rudi García defiende su decisión: “No me arrepiento de haber sustituido a Courtois”

El entrenador Rudi García aseguró que no se arrepiente de haber sustituido al guardameta Thibaut Courtois, una decisión que generó debate entre aficionados y analistas tras el encuentro.

Aunque el cambio sorprendió por tratarse de uno de los mejores porteros del mundo, el técnico insistió en que todas sus decisiones buscan el beneficio colectivo y que asumirá la responsabilidad por cada una de ellas.