Raúl Jiménez y el Fulham visitan en la Jornada 6 de la Premier League al Aston Villa; te decimos dia, hora y canal para ver el partido.

El Fulham de Raúl Jiménez tiene una complicada visita en la Jornada 6, ante el Aston Villa, equipo que necesita alejarse de la zona de descenso.

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham visitan al Aston Villa en la Premier League, el domingo 28 de septiembre en la continuación de la Jornada 6.

Tres partidos están programados el domingo 28 de septiembre, como parte de la Jornada 6 de la Premier League, y Aston Villa vs Fulham de Raúl Jiménez será el primero en iniciar.

Hora para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Si eres fan de la Premier League, tendrás que despertar temprano el domingo 28 de septiembre en México, para ver en vivo el partido Aston Villa vs Fulham de Raúl Jiménez.

A las 7 de la mañana, tiempo del centro de México inicia el partido Aston Villa vs Fulham, en la Jornada 6 de la Premier Legue, con la posible participación de Raúl Jiménez.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 6 de Premier League

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Aston Villa vs Fulham, como parte de la Jornada 6 de la Premier League.

Partido: Aston Villa vs Fulham

Fase: Jornada 6 de la Premier League

Fecha: Domingo 28 de septiembre de 2025

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Villa Park

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 6 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez recibió al Brentford en la Jornada 5 de la Premier League, logrando un buen resultado.

El Fulham de Raúl Jiménez sumó tres puntos a su causa, luego de vencer 3-1 al Brentford, previo a la Jornada 6 en la que visitará al Aston Villa.

Fulham suma 8 puntos en la novena posición de la Premier League, por lo que ncesita sumar en la cancha del Aston Villa.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez en la temporada de la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, no arrancó en el once titular del Fulham ante Brentford en la Jornada 5 de la Premier League.

El delantero mexicano, Raúl Jiménez, ingresó en la parte final del partido a la cancha, sin mucha suerte de cara a la portería rival.