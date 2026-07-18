Querétaro vs América continúan con la actividad de la Jornada 1 en la Liga MX; sábado 18 de julio de 2026, 21 horas por FOX One.
- Partido: Querétaro vs América
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One
Querétaro vs América: Fecha para ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Querétaro vs América se enfrentan el sábado 18 de julio de 2026 en partido de la Jornada 1 del Apertura 2026 en la Liga MX.
Querétaro vs América: Horario para ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX
Querétaro vs América será uno de los cuatro partidos de la Jornada 1 de la Liga MX, a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México.
Querétaro vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX
La plataforma FOX One transmitirá el partido Querétaro vs América, en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.
- Partido: Querétaro vs América
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX One
Así llegan Querétaro y América a la Jornada 1 de la Liga MX
El partido ante Querétaro marca el inicio de una nueva etapa del América, pues significa el debut oficial de Guillermo Almada como director técnico del equipo.
Por su parte, los Gallos Blancos de Querétaro intentarán aprovechar la localía para romper la hegemonía reciente que tiene el cuadro capitalino en suelo queretano.