Pumas vs Pachuca abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 18 de julio a 17 horas. Transmiten Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
Pumas vs Pachuca: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX
El sábado 18 de julio de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con el Pumas vs Pachuca, en punto de las 17 horas.
Pumas vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX?
El partido Pumas vs Pumas podrá verse a través de Canal 5, ViX y TUDN.
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- Partido: Pumas vs Pachuca
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
¿Cómo llegan Pumas y Pachuca la Jornada 1 de la Liga MX?
Pumas y Pachuca estrenan técnicos en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Esteban Solari se enfrentará a su ex equipo, ahora como entrenador de Pumas; mientras que Benjamín Mora es el nuevo estratega de los Tuzos.
Pumas ha fichador a Chicote Calderón y Sebastián Córdova para el Apertura 2026, y en Pachuca, la novedad es Rodolfo Pizarro.