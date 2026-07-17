Pumas vs Pachuca abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 18 de julio a 17 horas. Transmiten Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs Pachuca

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Pumas vs Pachuca: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

El sábado 18 de julio de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con el Pumas vs Pachuca, en punto de las 17 horas.

Pumas vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX?

El partido Pumas vs Pumas podrá verse a través de Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Pumas vs Pachuca

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Esteban Solari es el nuevo DT de Pumas (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cómo llegan Pumas y Pachuca la Jornada 1 de la Liga MX?

Pumas y Pachuca estrenan técnicos en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Esteban Solari se enfrentará a su ex equipo, ahora como entrenador de Pumas; mientras que Benjamín Mora es el nuevo estratega de los Tuzos.

Pumas ha fichador a Chicote Calderón y Sebastián Córdova para el Apertura 2026, y en Pachuca, la novedad es Rodolfo Pizarro.