FC Juárez vs Puebla juegan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 17 de julio a partir de las 21:00 horas. Transmiten FOx One y Canal 7.
- Partido: FC Juárez vs Puebla
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
FC Juárez vs Puebla: Día para ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX
El viernes 17 de julio de 2026 se jugará el partido de la Jornada 1 de la Liga MX, FC Juárez vs Puebla.
FC Juárez vs Puebla: Hora para ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX
El partido FC Juárez vs Puebla inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.
FC Juárez vs Puebla: Canal para ver el partido de la Liga MX
La plataforma FOX One y el Canal 7 transmitirá el partido FC Juárez vs Puebla de la Jornada 1 de la Liga MX.
- Partido: FC Juárez vs Puebla
- Fase: Jornada 1 de Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 17 de julio de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7