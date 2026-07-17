FC Juárez vs Puebla juegan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, el viernes 17 de julio a partir de las 21:00 horas. Transmiten FOx One y Canal 7.

Partido: FC Juárez vs Puebla

Fase: Jornada 1 de Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 17 de julio de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

El FC Juárez busca iniciar con triunfo el Apertura 2026 (Adrian Macias / Adrian Macias)

FC Juárez vs Puebla: Día para ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX

El viernes 17 de julio de 2026 se jugará el partido de la Jornada 1 de la Liga MX, FC Juárez vs Puebla.

FC Juárez vs Puebla: Hora para ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX

El partido FC Juárez vs Puebla inicia a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

FC Juárez vs Puebla: Canal para ver el partido de la Liga MX

La plataforma FOX One y el Canal 7 transmitirá el partido FC Juárez vs Puebla de la Jornada 1 de la Liga MX.