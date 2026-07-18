Rayados vs Santos abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 18 de julio a 19 horas. Transmiten Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Rayados vs Santos

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Rayados vs Santos: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX

El sábado 18 de julio de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con el Rayados vs Santos, en punto de las 19 horas.

Rayados vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX?

El partido Rayados vs Santos podrá verse a través de Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Rayados vs Santos

Fase: Jornada 1 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

¿Cómo llegan Rayados y Santos la Jornada 1 de la Liga MX?

Rayados y Santos debutan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Matías Almeyda se enfrentará a los de la Comarca; mientras que Renato Paiva es el nuevo estratega de los laguneros.