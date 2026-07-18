Rayados vs Santos abren su actividad en el Apertura 2026 de la Liga MX, este sábado 18 de julio a 19 horas. Transmiten Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Rayados vs Santos
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
Rayados vs Santos: A qué hora ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX
El sábado 18 de julio de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con el Rayados vs Santos, en punto de las 19 horas.
Rayados vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de la Liga MX?
El partido Rayados vs Santos podrá verse a través de Canal 5, ViX y TUDN.
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- Partido: Rayados vs Santos
- Fase: Jornada 1 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
¿Cómo llegan Rayados y Santos la Jornada 1 de la Liga MX?
Rayados y Santos debutan en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Matías Almeyda se enfrentará a los de la Comarca; mientras que Renato Paiva es el nuevo estratega de los laguneros.