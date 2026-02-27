El partido Querétaro vs América de la Jornada 10 de la Liga MX se adelantará un día, pasando del domingo 8 de marzo al sábado 7 de marzo, en el Estadio La Corregidora.

Los clubes Querétaro y América, además de la Liga MX, confirmaron en sus redes sociales el cambio en el calendario del partido entre Gallos y Águilas.

Querétaro vs América

Fecha original en el calendario: Domingo 8 de marzo de 2026 | 17 horas

Fecha nueva en el calendario: Sábado 7 de marzo de 2026 | 17 horas

El partido de la Jornada 10 se jugará el 7 de marzo (@clubamérica)

¿Por qué se adelantó el partido Querétaro vs América?

Aunque no hay una versión oficial acerca del cambio en el calendario del partido Querétaro vs América, que se adelantó de domingo 8 de marzo al sábado 7 de marzo, la actividad internacional de las Águilas sería la razón.

América jugará los octavos de final de la Concachampions 2026 ante el Philadelphia Union de la MLS.

Los partidos de ida de la Concachampions 2026 se jugarán entre el 10 y 12 de marzo, por lo que adelantar un día el partido le ayudará al América para tener más descanso para el partido internacional.

Henry Martín y Alejandro Zendejas, jugadores del América (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cuándo juega el América su siguiente partido?

Antes de visitar al Querétaro en la Jornada 10 de la Liga MX, América recibirá a Tigres el sábado 28 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América llega al partido ante Tigres tras golear a Puebla en la Jornada 8, por lo que confía en sumar otra victoria que lo acerque a los primeros lugares de la competencia en el Clausura 2026.